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Франция – Австрия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 22:12
Франция - Австрия

Ставки букмекеров

Франция, ожидаемо, с большой разницей, идет фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.42, ничья в игре котируется по 4.80, а победа Австрии по 8.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.404.988.56
Лига Ставок 1.43 4.80 7.60
Мелбет 1.41 4.70 7.40
1XBET 1.41 4.70 7.40

Аналитики предполагают, что команды сыграют в атакующей манере и порадуют фанатов изобилием голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Франция к пятому туру подходит в статусе главного аутсайдера группы. Такие результаты команды стали шоком для всех. За четыре игры в активе сборной два очка после ничьих с Австрией (1:1) и Хорватией (1:1). Франция, обладая одним из самых сильных составов в мировом футболе, пока что, проваливается в Лиге Наций. Сборной нужно переломить себя и собраться духом, чтобы сохранить хоть какие-нибудь шансы на проход дальше. В последних 15 поединках добыто семь побед, расписано пять «мировых» и допущено три поражения, в том числе, от Хорватии (0:1) в крайнем противостоянии.

Австрия располагается на одну строчку выше французов. На счету команды четыре набранных очка. Добыта одна победа и ничья, а два поединка проиграно. Всего же в 15 последних поединках шесть раз соперники были обыграны, в двух матчах победителя выявить не смогли, а в семи допущен проигрыш. В крайнем противостоянии австрийцы не смогли ничего противопоставить Дании (0:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах Франция забила более 1.5 голов
  • 11 из 15 последних матчей Австрии завершились с менее 3.5 голами
  • Франция не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостоянии, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) Австрии с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.32 1.35 2.17 1.75 1.68 2.27
Лига Ставок 2.10 1.71 1.65 2.19
Мелбет 2.14 1.75
1XBET 2.14 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:52
Победа команды хозяев поля в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:04
Победа хозяев !
Гость
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