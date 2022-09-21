Франция – Австрия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

1663787553

вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Франция, ожидаемо, с большой разницей, идет фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.42, ничья в игре котируется по 4.80, а победа Австрии по 8.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что команды сыграют в атакующей манере и порадуют фанатов изобилием голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Франция к пятому туру подходит в статусе главного аутсайдера группы. Такие результаты команды стали шоком для всех. За четыре игры в активе сборной два очка после ничьих с Австрией (1:1) и Хорватией (1:1). Франция, обладая одним из самых сильных составов в мировом футболе, пока что, проваливается в Лиге Наций. Сборной нужно переломить себя и собраться духом, чтобы сохранить хоть какие-нибудь шансы на проход дальше. В последних 15 поединках добыто семь побед, расписано пять «мировых» и допущено три поражения, в том числе, от Хорватии (0:1) в крайнем противостоянии.

Австрия располагается на одну строчку выше французов. На счету команды четыре набранных очка. Добыта одна победа и ничья, а два поединка проиграно. Всего же в 15 последних поединках шесть раз соперники были обыграны, в двух матчах победителя выявить не смогли, а в семи допущен проигрыш. В крайнем противостоянии австрийцы не смогли ничего противопоставить Дании (0:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах Франция забила более 1.5 голов

11 из 15 последних матчей Австрии завершились с менее 3.5 голами

Франция не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостоянии, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) Австрии с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.