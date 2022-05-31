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«Хорватия» — «Австрия». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

сегодня, 02:30
Хорватия - Австрия

Ставки букмекеров

Хорватия идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.04, ничья в игре предлагается за 3.45, а победа Австрии за 3.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.073.523.83
Фонбет 2.00 3.45 3.75
Мелбет 2.11 3.38 3.62
1XBET 2.11 3.38 3.62
BetBoom 1.99 3.57 3.77

Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.68, а ТБ (2.5) за 2.18.

Форма команд

Хорватия в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 матчей. В девяти случаях соперники были обыграны, в пяти встречах расписана «мировая», а в четырех допущено поражение. В последних пяти играх три поединка выиграно и два сыграно вничью. Крайнее противостояние увенчалось триумфом над Болгарией (2:1).

Австрия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла также 18 матчей. Семь встреч закончились с победным счетом, в трех поединках победителя выявить не смогли, а в восьми случаях команда уступила. В предшествующих пяти играх по два матча выиграно и проиграно, а крайний сыгран вничью с Шотландией (2:2).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей Хорватии завершились с менее 3.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчей Австрия забила менее 2.5 голов
  • Хорватия выиграла во всех пяти очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) Хорватии с коэффициентом 1.48 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.65 1.72 2.21 1.35 3.36
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.71 2.26
1XBET 1.71 2.26
BetBoom 2.34 1.61 1.69 2.19 1.35 3.21
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