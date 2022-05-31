«Хорватия» — «Австрия». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

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сегодня, 02:30

Ставки букмекеров

Хорватия идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.04, ничья в игре предлагается за 3.45, а победа Австрии за 3.70 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.68, а ТБ (2.5) за 2.18.

Форма команд

Хорватия в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 матчей. В девяти случаях соперники были обыграны, в пяти встречах расписана «мировая», а в четырех допущено поражение. В последних пяти играх три поединка выиграно и два сыграно вничью. Крайнее противостояние увенчалось триумфом над Болгарией (2:1).

Австрия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла также 18 матчей. Семь встреч закончились с победным счетом, в трех поединках победителя выявить не смогли, а в восьми случаях команда уступила. В предшествующих пяти играх по два матча выиграно и проиграно, а крайний сыгран вничью с Шотландией (2:2).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей Хорватии завершились с менее 3.5 голами

В 12 из 15 последних матчей Австрия забила менее 2.5 голов

Хорватия выиграла во всех пяти очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) Хорватии с коэффициентом 1.48 в БК Фонбет.