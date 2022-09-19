Италия – Англия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

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вчера, 09:07

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не видят фаворита в предстоящей игре. Ставки на победу Италии идут по коэффициенту 2.73, против 2.75 на победу Англии. Вероятность ничьи оценивается по котировке 3.40.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низкой результативности. Вариант ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Италия занимает третье место в группе, набрав пять очков. В предыдущем туре Лиги Наций сборная зафиксировала первое поражение, уступив в гостях Германии (2:5).

Прежде итальянские футболисты разделили баллы в гостях с Англией (0:0), а также дважды сыграли со сборной Венгрии – домашняя победа (2:1) и гостевая ничья (1:1).

Англия неожиданно стала главным аутсайдером группы, заработав только два балла. Сборная сыграла вничью на выезде с Германией (1:1) и Англией (0:0), а также дважды сенсационно уступила Венгрии – дважды по 0:1.

Информация для ставок

Италия не проигрывала в 5 домашних матчах против Англии

Англия не побеждала в 4 предыдущих матчах

Команды обменялись голами в 4 из последних 5 очных матчей

Прогноз