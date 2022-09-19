Италия – Англия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не видят фаворита в предстоящей игре. Ставки на победу Италии идут по коэффициенту 2.73, против 2.75 на победу Англии. Вероятность ничьи оценивается по котировке 3.40.
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23 сентября 2022, 21:45
пятница
Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низкой результативности. Вариант ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Италия занимает третье место в группе, набрав пять очков. В предыдущем туре Лиги Наций сборная зафиксировала первое поражение, уступив в гостях Германии (2:5).
Прежде итальянские футболисты разделили баллы в гостях с Англией (0:0), а также дважды сыграли со сборной Венгрии – домашняя победа (2:1) и гостевая ничья (1:1).
Англия неожиданно стала главным аутсайдером группы, заработав только два балла. Сборная сыграла вничью на выезде с Германией (1:1) и Англией (0:0), а также дважды сенсационно уступила Венгрии – дважды по 0:1.
Информация для ставок
- Италия не проигрывала в 5 домашних матчах против Англии
- Англия не побеждала в 4 предыдущих матчах
- Команды обменялись голами в 4 из последних 5 очных матчей
Прогноз
Италии и Англии уже нечего терять в Лиге Наций УЕФА – нужно играть исключительно на победу. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.