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Нидерланды – Бельгия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 13:28
Нидерланды - Бельгия

Ставки букмекеров

Нидерланды, с минимальным отрывом, идут фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.35, ничья в игре котируется по 3.55, а победа Бельгии по 3.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.323.693.08
Лига Ставок 2.37 3.50 3.00
Мелбет 2.33 3.80 3.10
1XBET 2.33 3.80 3.10

Эксперты полагают, что команды сыграют в открытый, атакующий футбол и смогут порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.80, а ТМ (2.5) за 2.07 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Нидерланды после сыгранных пяти туров очень уверенно лидируют в своей группе, с 13 очками в активе. На счету сборной четыре победы и одна ничья. Стоит отметить, что лишь две команды Лиги А не допустили на сегодняшний момент поражений, это Испания и Нидерланды. В крайнем противостоянии голландцы на выезде, без особых проблем обыграли Польшу (2:0). «Оранжевая» сборная оставляет за собой статус самой забивной команды своей лиги.

Бельгия по состоянию на сегодня располагается сразу за Нидерландами, на втором месте, с набранными 10 очками. Вся борьба в группе будет точится лишь между этими двумя сборными, так как у остальных количество набранных пунктов значительно меньше. Бельгийцы к шестому туру записали к себе в актив три победы, а еще по разу сыграли вничью и проиграли. В крайнем противостоянии, в домашних стенах, обыгран был Уэльс (2:1).

Информация для ставок

  • Нидерланды выиграли в 10 из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах Бельгии забили обе команды
  • Бельгия не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.33 2.21 1.72 1.75 2.17
Лига Ставок 2.09 1.72 1.66 2.18
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:19
Возможен ничейный результат
Гость
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