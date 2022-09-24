Нидерланды – Бельгия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

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вчера, 13:28

Ставки букмекеров

Нидерланды, с минимальным отрывом, идут фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.35, ничья в игре котируется по 3.55, а победа Бельгии по 3.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграют в открытый, атакующий футбол и смогут порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.80, а ТМ (2.5) за 2.07 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Нидерланды после сыгранных пяти туров очень уверенно лидируют в своей группе, с 13 очками в активе. На счету сборной четыре победы и одна ничья. Стоит отметить, что лишь две команды Лиги А не допустили на сегодняшний момент поражений, это Испания и Нидерланды. В крайнем противостоянии голландцы на выезде, без особых проблем обыграли Польшу (2:0). «Оранжевая» сборная оставляет за собой статус самой забивной команды своей лиги.

Бельгия по состоянию на сегодня располагается сразу за Нидерландами, на втором месте, с набранными 10 очками. Вся борьба в группе будет точится лишь между этими двумя сборными, так как у остальных количество набранных пунктов значительно меньше. Бельгийцы к шестому туру записали к себе в актив три победы, а еще по разу сыграли вничью и проиграли. В крайнем противостоянии, в домашних стенах, обыгран был Уэльс (2:1).

Информация для ставок

Нидерланды выиграли в 10 из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах Бельгии забили обе команды

Бельгия не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.