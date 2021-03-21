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«Лилль» — «Ним». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

сегодня, 02:09

«Лилль» в 30-м туре Лиги 1 будет принимать на своем поле «Ним». Высокие коэффициенты на этот матч предлагает надежная букмекерская контора Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.4812.11
Лига Ставок 1.30 5.40 12.00
Фонбет 1.28 5.50 12.50
BetBoom 1.31 5.37 11.94

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом в этой паре выступает домашний клуб. На уверенную победу «Лилля» можно сделать ставку по коэффициенту 1,25. Шансы «Нима» куда ниже, поэтому и кэф на победу этой команды равен 14. Ничья – чуть более реалистичный сценарий развития событий – оценена котировкой 7.

Форма команд

«Лилль» продолжает идти в ранге единоличного лидера чемпионата Франции с 63 набранными очками. У «Лилля» всего 17 пропущенных мячей, что даже лучше, чем у звездного ПСЖ.

«Ним» находится на другом полюсе турнирной таблицы. Гости с 26 баллами в активе барахтаются в зоне вылета, надеясь не разделить участь «Дижона». Последнее место «Ниму» явно не светит, ведь игра у команды присутствует. В воротах «Нима» побывало уже 55 матчей, что больше, чем у кого-либо в чемпионате Франции.

Информация для ставок

● «Лилль» не пропускал в 7 из 9 последних матчах Лиги 1
● «Ним» закончил 8 из недавних 9 выездных матчей с тоталом больше 2,5
● «Лилль» не проигрывает уже 11 матчей в чемпионате подряд
● «Лилль» забил в ворота «Нима» 2 и более мяча в 5 случаях из 6

Прогноз

На текущий момент «Лилль» явно не по зубам «Ниму». «Доги» вылетели на неделе из Кубка Франции, проиграв ПСЖ 0:3, а еще раньше прекратили участие в Лиге Европы. И сейчас все их силы направлены именно на чемпионат. Ставим на победу хозяев с форой -1,5 по коэффициенту 1,9.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 1.96 1.94 1.52 2.69
Лига Ставок 2.75 1.45 1.91 1.90 1.51 2.60
BetBoom 2.82 1.46 1.93 1.93 1.53 2.58
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