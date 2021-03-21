«Лилль» — «Ним». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

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сегодня, 02:09

«Лилль» в 30-м туре Лиги 1 будет принимать на своем поле «Ним». Высокие коэффициенты на этот матч предлагает надежная букмекерская контора Фонбет.

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом в этой паре выступает домашний клуб. На уверенную победу «Лилля» можно сделать ставку по коэффициенту 1,25. Шансы «Нима» куда ниже, поэтому и кэф на победу этой команды равен 14. Ничья – чуть более реалистичный сценарий развития событий – оценена котировкой 7.

Форма команд

«Лилль» продолжает идти в ранге единоличного лидера чемпионата Франции с 63 набранными очками. У «Лилля» всего 17 пропущенных мячей, что даже лучше, чем у звездного ПСЖ .

«Ним» находится на другом полюсе турнирной таблицы. Гости с 26 баллами в активе барахтаются в зоне вылета, надеясь не разделить участь «Дижона». Последнее место «Ниму» явно не светит, ведь игра у команды присутствует. В воротах «Нима» побывало уже 55 матчей, что больше, чем у кого-либо в чемпионате Франции.

Информация для ставок

● «Лилль» не пропускал в 7 из 9 последних матчах Лиги 1

● «Ним» закончил 8 из недавних 9 выездных матчей с тоталом больше 2,5

● «Лилль» не проигрывает уже 11 матчей в чемпионате подряд

● «Лилль» забил в ворота «Нима» 2 и более мяча в 5 случаях из 6

Прогноз

На текущий момент «Лилль» явно не по зубам «Ниму». «Доги» вылетели на неделе из Кубка Франции, проиграв ПСЖ 0:3, а еще раньше прекратили участие в Лиге Европы. И сейчас все их силы направлены именно на чемпионат. Ставим на победу хозяев с форой -1,5 по коэффициенту 1,9.

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