«Лион» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

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сегодня, 02:13

Поединок «Лиона» и «Пари Сен-Жермена» станет настоящим украшением 30-го тура чемпионата Франции. Выгодные котировки на данный матч представлены на сайте БК Бетсити.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе гостей в этом матче. Поставить на успех ПСЖ можно с коэффициентом 2,3, тогда как победа «Лиона» оценена кэфом 3. Ничья считается наименее правдоподобным сценарием в этой игре. Котировка на такой исход составляет около 4.

Форма команд

«Лион» ведет упорную борьбу за звание чемпиона Лиги 1. Коллектив Руди Гарсии сумел вырвать ничью в матче с «Реймсом» в прошлом туре в компенсированное время, благодаря чему сравнялся по количеству набранных очков с ПСЖ . Их у команд по 60. Однако по дополнительным показателям «Олимпик» чуть уступает своему ближайшему сопернику.

«Пари Сен-Жермен», как это ни странно, даже со своим многомиллионным составом не идет на позиции лидера чемпионата Франции. У парижан уже 7 проигрышей за сезон, что кажется аномально большой цифрой для команды Почеттино.

Информация для ставок

● «Лион» в последних 26 играх чемпионата не проиграл 24 раза.

● ПСЖ победил в трех выездных играх кряду

● 11 матчей подряд «Лион» и ПСЖ не играли вничью в рамках чемпионата

Прогноз

Соперничество между «Лионом» и ПСЖ в последнем туре перед уходом на международную паузу обещает быть очень упорным. На компромисс идти явно никто не станет, поэтому предлагаем прогноз на тотал желтых карточек больше 4 за 1,67. Еще один вариант ставки на встречу лидеров сезона – обе забьют, коэффициент 1,5.

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