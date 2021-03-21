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«Лион» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

сегодня, 02:13

Поединок «Лиона» и «Пари Сен-Жермена» станет настоящим украшением 30-го тура чемпионата Франции. Выгодные котировки на данный матч представлены на сайте БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.084.022.23
Лига Ставок 3.05 3.85 2.22
Фонбет 3.00 3.90 2.20
Мелбет 3.05 4.06 2.27
Pin-Up.ru 3.04 4.00 2.24
BetBoom 3.02 3.97 2.22

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе гостей в этом матче. Поставить на успех ПСЖ можно с коэффициентом 2,3, тогда как победа «Лиона» оценена кэфом 3. Ничья считается наименее правдоподобным сценарием в этой игре. Котировка на такой исход составляет около 4.

Форма команд

«Лион» ведет упорную борьбу за звание чемпиона Лиги 1. Коллектив Руди Гарсии сумел вырвать ничью в матче с «Реймсом» в прошлом туре в компенсированное время, благодаря чему сравнялся по количеству набранных очков с ПСЖ. Их у команд по 60. Однако по дополнительным показателям «Олимпик» чуть уступает своему ближайшему сопернику.

«Пари Сен-Жермен», как это ни странно, даже со своим многомиллионным составом не идет на позиции лидера чемпионата Франции. У парижан уже 7 проигрышей за сезон, что кажется аномально большой цифрой для команды Почеттино.

Информация для ставок

● «Лион» в последних 26 играх чемпионата не проиграл 24 раза.
ПСЖ победил в трех выездных играх кряду
● 11 матчей подряд «Лион» и ПСЖ не играли вничью в рамках чемпионата

Прогноз

Соперничество между «Лионом» и ПСЖ в последнем туре перед уходом на международную паузу обещает быть очень упорным. На компромисс идти явно никто не станет, поэтому предлагаем прогноз на тотал желтых карточек больше 4 за 1,67. Еще один вариант ставки на встречу лидеров сезона – обе забьют, коэффициент 1,5.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.57 1.98 1.93
Лига Ставок 2.47 1.55 1.96 1.85
Мелбет 2.44 1.53
Pin-Up.ru 4.20 1.24 2.47 1.57 1.94 1.90
BetBoom 4.23 1.24 2.48 1.57 1.95 1.91
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