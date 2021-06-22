«Ливерпуль» — «Феникс».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Уругвая (22.06.2021)

«Ливерпуль» Монтевидео сыграет против местного «Феникса» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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5 : 2
завершен
вчера, 18:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход котируется в 3.6. Коэффициент на победу «Феникса» составил 4.6.
Форма команд
«Ливерпуль» набрал 12 очков и занимает 4-е место в чемпионате Уругвая. На счету команды 4 победы и 2 поражения. Клуб забил 18 мячей и пропустил 8 голов. По количеству забитых мячей «Ливерпуль» является лидером турнира. Команда очень уверенно проводит начало сезона, однако в последнем туре потерпела поражение от «Пласа Колонии» (1:2).
«Феникс» с 7 набранными баллами находится на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 6 мячей и пропустил 8 голов.
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл три матча из последних пяти
- «Феникс» проиграл три матча из последних пяти
- «Ливерпуль» забил 14 мячей в 5 последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа «Ливерпуля» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.6.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.53 на победу хозяев в матче «Виссел Кобе» — «Йокогама».