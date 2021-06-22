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«Ливерпуль» — «Феникс».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Уругвая (22.06.2021)

вчера, 04:34

«Ливерпуль» Монтевидео сыграет против местного «Феникса» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход котируется в 3.6. Коэффициент на победу «Феникса» составил 4.6.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал 12 очков и занимает 4-е место в чемпионате Уругвая. На счету команды 4 победы и 2 поражения. Клуб забил 18 мячей и пропустил 8 голов. По количеству забитых мячей «Ливерпуль» является лидером турнира. Команда очень уверенно проводит начало сезона, однако в последнем туре потерпела поражение от «Пласа Колонии» (1:2).

«Феникс» с 7 набранными баллами находится на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 6 мячей и пропустил 8 голов.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл три матча из последних пяти
  • «Феникс» проиграл три матча из последних пяти
  • «Ливерпуль» забил 14 мячей в 5 последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Ливерпуля» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.53 на победу хозяев в матче «Виссел Кобе» — «Йокогама».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.66 1.87 2.04
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