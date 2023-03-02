«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (05.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по коэффициенту 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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05 марта 2023, 19:30
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Ливерпуль» смог набрать 10 очков в пяти последних турах АПЛ, что является неплохим результатом по сравнению с прошлыми месяцами. Команда поднялась на шестое место и имеет в активе 39 баллов, отставая от ближайшего конкурента на два пункта. В матче с «Манчестер Юнайтед» подопечным Клоппа важна победа, которая помогла бы частично вернуть уверенность в собственной силе себе и болельщикам. В прошлом туре «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (2:0), а ранее разошелся миром с «Ливерпулем» (0:0).
«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне достойно выглядит и сейчас заслуженно занимает третье место в таблице АПЛ. «Красные дьяволы» опережают «Тоттенхэм» на четыре пункта и имеют матч в запасе. Игра против «Ливерпуля» всегда был принципиальной независимо от турнирного положения команд, поэтому встреча будет напряженной и интересной. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой над «Вест Хэмом» в кубке ФА (3:1) и успехом в финале Кубка Английской Лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде
- «Ливерпуль» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Манчестер Юнайтед» при двух поражениях
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» выглядит стабильнее «Ливерпуля», но играет на чужом стадионе. Предлагаем не рисковать с определением победителя и сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.6.