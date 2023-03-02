«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (05.03.2023)

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сегодня, 11:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по коэффициенту 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ливерпуль» смог набрать 10 очков в пяти последних турах АПЛ , что является неплохим результатом по сравнению с прошлыми месяцами. Команда поднялась на шестое место и имеет в активе 39 баллов, отставая от ближайшего конкурента на два пункта. В матче с «Манчестер Юнайтед» подопечным Клоппа важна победа, которая помогла бы частично вернуть уверенность в собственной силе себе и болельщикам. В прошлом туре «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (2:0), а ранее разошелся миром с «Ливерпулем» (0:0).

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне достойно выглядит и сейчас заслуженно занимает третье место в таблице АПЛ . «Красные дьяволы» опережают «Тоттенхэм» на четыре пункта и имеют матч в запасе. Игра против «Ливерпуля» всегда был принципиальной независимо от турнирного положения команд, поэтому встреча будет напряженной и интересной. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой над «Вест Хэмом» в кубке ФА (3:1) и успехом в финале Кубка Английской Лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде

«Ливерпуль» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Манчестер Юнайтед» при двух поражениях

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выглядит стабильнее «Ливерпуля», но играет на чужом стадионе. Предлагаем не рисковать с определением победителя и сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.6.