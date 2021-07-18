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«Ливерпуль Монтевидео» — «Пеньяроль». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (18.07.2021)

вчера, 14:01

«Ливерпуль Монтевидео» сыграет против «Пеньяроля» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Ливерпуля» принимаются по коэффициенту 2.70. Также можно поставить на победу «Пеньяроля» за 2.45 и на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал в этом сезоне 19 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Ливерпуль» показывает неплохую игру, этот клуб выглядит очень даже неплохо и имеет шансы подняться выше, в случае, если обыграет своего соперника в грядущем противостоянии.

«Пеньяроль» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Пеньяроль» выглядит не лучшим образом, несмотря на то, что у клуба были победы и ничьи. Игра этой команды не вызывает восторга, «Пеньяроль» очень прагматичен и старается играть по счету. Поединок против «Ливерпуля» очень важен для этой команды.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» забил десять мячей в последних пяти матчах
  • «Пеньяроль» выиграл три матча из последних пяти
  • «Ливерпуль» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и на тотал матча 2.5 по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на исход с учетом форы (-1.5) «Пеньяроля» по коэффициенту 4.70.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.50 1.85 2.00 1.47 2.77
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Все комментарии
9ztb422xzw3c
9ztb422xzw3c
вчера в 16:07
«Пеньяроль» (Монтевидео) выиграет матч.
hg937gcc3tgm
hg937gcc3tgm
вчера в 16:07
«Ливерпуль» (Монтевидео) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 14:08
Игра на три результата
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