«Ливерпуль Монтевидео» — «Пеньяроль». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (18.07.2021)

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вчера, 14:01

«Ливерпуль Монтевидео» сыграет против «Пеньяроля» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Ливерпуля» принимаются по коэффициенту 2.70. Также можно поставить на победу «Пеньяроля» за 2.45 и на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал в этом сезоне 19 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Ливерпуль» показывает неплохую игру, этот клуб выглядит очень даже неплохо и имеет шансы подняться выше, в случае, если обыграет своего соперника в грядущем противостоянии.

«Пеньяроль» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Пеньяроль» выглядит не лучшим образом, несмотря на то, что у клуба были победы и ничьи. Игра этой команды не вызывает восторга, «Пеньяроль» очень прагматичен и старается играть по счету. Поединок против «Ливерпуля» очень важен для этой команды.

Информация для ставок

«Ливерпуль» забил десять мячей в последних пяти матчах

«Пеньяроль» выиграл три матча из последних пяти

«Ливерпуль» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и на тотал матча 2.5 по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на исход с учетом форы (-1.5) «Пеньяроля» по коэффициенту 4.70.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».