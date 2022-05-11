«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.
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14 мая 2022, 16:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.89.
Форма команд
«Локомотив» плохо провел нынешний сезон и в пяти последних турах смог добыть только семь очков. Команда перед последними турами идет на низком для себя шестом месте с набранными 44 баллами и отстает на два пункта от ближайшего конкурента. Тем не менее, «железнодорожники» могут воспользоваться существенным спадом в игре соперника и побороться за победу. В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0), а ранее с тем же счетом уступил «Краснодару».
Московское «Динамо» выдало неприятную серию поражений в чемпионате для болельщиков после того как потеряло все шансы на чемпионство. Команда еще сохраняет второе место в турнирной таблице с 52 набранными баллами, однако опережает «Сочи» по дополнительным показателями. Поэтому коллективу очень нужна победа в этом противостоянии, чтобы не упустить серебряные медали. Два последних матча «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (2:5) и «Уралу» (2:3). Несколько дней назад команда пробилась в финал кубка России обыграв «Аланию» (3:0).
Информация для ставок
- «Динамо» уступило в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Для «Динамо» предстоящая встреча более важна и команда должна собраться с силами, чтобы набрать очки и не пропустить вперед себя «Сочи». Предполагаем, что выход в финал кубка страны придает сил гостям и они смогут одержать верх над «железнодорожниками». Сделать ставку на успех «Динамо» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.