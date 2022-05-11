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«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

вчера, 17:32
Динамо (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.974.001.83
Фонбет 4.00 3.95 1.82
Мелбет 4.18 4.04 1.89
BetBoom 3.98 4.08 1.86

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Локомотив» плохо провел нынешний сезон и в пяти последних турах смог добыть только семь очков. Команда перед последними турами идет на низком для себя шестом месте с набранными 44 баллами и отстает на два пункта от ближайшего конкурента. Тем не менее, «железнодорожники» могут воспользоваться существенным спадом в игре соперника и побороться за победу. В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0), а ранее с тем же счетом уступил «Краснодару».

Московское «Динамо» выдало неприятную серию поражений в чемпионате для болельщиков после того как потеряло все шансы на чемпионство. Команда еще сохраняет второе место в турнирной таблице с 52 набранными баллами, однако опережает «Сочи» по дополнительным показателями. Поэтому коллективу очень нужна победа в этом противостоянии, чтобы не упустить серебряные медали. Два последних матча «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (2:5) и «Уралу» (2:3). Несколько дней назад команда пробилась в финал кубка России обыграв «Аланию» (3:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» уступило в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Для «Динамо» предстоящая встреча более важна и команда должна собраться с силами, чтобы набрать очки и не пропустить вперед себя «Сочи». Предполагаем, что выход в финал кубка страны придает сил гостям и они смогут одержать верх над «железнодорожниками». Сделать ставку на успех «Динамо» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.79 1.61 2.35
Фонбет 2.03 1.78
Мелбет 2.11 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:10
Ожидается интересная и результативная игра в которой обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 17:50
Игра на три результата
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v9f3pjx8vrx9
вчера в 17:43
Футбольный клуб «Динамо» Москва одержит победу.
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