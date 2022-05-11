«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

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вчера, 17:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Локомотив» плохо провел нынешний сезон и в пяти последних турах смог добыть только семь очков. Команда перед последними турами идет на низком для себя шестом месте с набранными 44 баллами и отстает на два пункта от ближайшего конкурента. Тем не менее, «железнодорожники» могут воспользоваться существенным спадом в игре соперника и побороться за победу. В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0), а ранее с тем же счетом уступил «Краснодару».

Московское «Динамо» выдало неприятную серию поражений в чемпионате для болельщиков после того как потеряло все шансы на чемпионство. Команда еще сохраняет второе место в турнирной таблице с 52 набранными баллами, однако опережает «Сочи» по дополнительным показателями. Поэтому коллективу очень нужна победа в этом противостоянии, чтобы не упустить серебряные медали. Два последних матча «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (2:5) и «Уралу» (2:3). Несколько дней назад команда пробилась в финал кубка России обыграв «Аланию» (3:0).

Информация для ставок

«Динамо» уступило в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Для «Динамо» предстоящая встреча более важна и команда должна собраться с силами, чтобы набрать очки и не пропустить вперед себя «Сочи». Предполагаем, что выход в финал кубка страны придает сил гостям и они смогут одержать верх над «железнодорожниками». Сделать ставку на успех «Динамо» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.