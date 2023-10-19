«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (21.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Динамо» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
|
- : -
завтра, 16:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Локомотив» показывает достойные результаты в последних турах и уже вышел на чистое четвертое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 19 баллов и отстает от лидера на восемь пунктов, но опережает целую группу команд на два очка. В случае победы «железнодорожники» значительно укрепят свое местоположение. В прошлом матче «Локомотив» сыграл вничью на выезде с «Уралом» (2:2), а в кубке страны одолел «Ростов» (3:1).
«Динамо» Москва как раз является одним клубом из группы преследователей и имеет в своем активе 17 очков. Команда очень много баллов растеряла в поединках, где это было делать необязательно и теперь вынуждена догонять. В прошлом туре чемпионата России подопечныи Лички не смогли обыграть на своем поле «Факел» (0:0), а ранее в кубке крупно обыграли «Спартак» (3:0).
Информация для ставок
- «Локомотив» проиграл всего два матча из десяти последних в основное время
- «Динамо» Москва одержало победу в трех поединках из последних десяти
- Три из пяти встреч между клубами за последнее время завершились ничейными результатами
- Четыре последних матча команд закончились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, команды играют между собой результативно и мы предлагаем этим воспользоваться. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.