«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (21.10.2023)

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вчера, 19:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Динамо» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Локомотив» показывает достойные результаты в последних турах и уже вышел на чистое четвертое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 19 баллов и отстает от лидера на восемь пунктов, но опережает целую группу команд на два очка. В случае победы «железнодорожники» значительно укрепят свое местоположение. В прошлом матче «Локомотив» сыграл вничью на выезде с «Уралом» (2:2), а в кубке страны одолел «Ростов» (3:1).

«Динамо» Москва как раз является одним клубом из группы преследователей и имеет в своем активе 17 очков. Команда очень много баллов растеряла в поединках, где это было делать необязательно и теперь вынуждена догонять. В прошлом туре чемпионата России подопечныи Лички не смогли обыграть на своем поле «Факел» (0:0), а ранее в кубке крупно обыграли «Спартак» (3:0).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл всего два матча из десяти последних в основное время

«Динамо» Москва одержало победу в трех поединках из последних десяти

Три из пяти встреч между клубами за последнее время завершились ничейными результатами

Четыре последних матча команд закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды играют между собой результативно и мы предлагаем этим воспользоваться. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.