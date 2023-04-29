«Локомотив» — «Химки». Прогноз на матч РПЛ. (30.04.2023)

1682772945

сегодня, 15:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Химок» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Локомотив» практически обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон, ведь после осеннего провала сейчас выступает гораздо качественнее. Команда занимает 10 место с 29 баллами и на два пункта отстает от ближайшего соперника. В домашней встрече с «Химками» у коллектива есть хорошие шансы одержать еще одну важную победу. В двух последних турах РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА на выезде (1:1) и разгромил на выезде «Оренбург» (4:1).

«Химки» прервали в прошлом туре свою серию без побед, одолев на своем поле «Торпедо» (4:2). Подмосковный клуб борется за свое место в РПЛ , но сейчас занимает только 15 место с 17 баллами и отстает на четыре пункта от «Факела», при этом сыграв на одну игру меньше. В таком случае гостям очень нужна победа в этой встрече, чтобы сократить до минимума отставание от прямого конкурента.

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»

«Химки» одержали лишь одну победу в десяти последних выездных поединках

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Локомотив» выиграл четыре последних матчей у «Химок» во всех турнирах

Прогноз

«Локомотив» выглядит гораздо лучше своего соперника и на своем стадионе обязан обыгрывать аутсайдера. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.