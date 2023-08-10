«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (12.08.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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12 августа 2023, 15:00
суббота
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Локомотив» показала хорошую реакцию на недавнее поражение в чемпионате от ЦСКА (1:4) и выиграл на выезде у «Рубина» во втором туре кубка России (1:0). Команда в нынешнем сезоне выглядит откровенно лучше образца себя же прошлого футбольного года. На своем поле хозяева встретятся с «Крыльями Советов», которые также показывают достаточно неплохие результаты, поэтому игра будет интересной.
«Крылья Советов» приятно удивляют своих болельщиков и даже в матчах, где не удается победить, показывают свое стремление добиться максимально лучшего результата. В Москве с «Локомотивом» будет очень непросто играть, однако на примере других команд можно сделать вывод, что забрать очки на этом стадионе вполне реально. Два последних матча самарского клуба завершились поражением в кубке от «Зенита» (0:1) и разгромом на своем поле «Ростова» (5:1).
Информация для ставок
- «Локомотив» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей «Крыльев Советов» закончились исходом «обе забьют»
- Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов» при двух ничьих
Прогноз
«Локомотив» ждет непростая встреча, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество. Предполагаем, что хозяева все же заберут три очка в этом матче, а поставить на них можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.