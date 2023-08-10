«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (12.08.2023)

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сегодня, 10:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Локомотив» показала хорошую реакцию на недавнее поражение в чемпионате от ЦСКА (1:4) и выиграл на выезде у «Рубина» во втором туре кубка России (1:0). Команда в нынешнем сезоне выглядит откровенно лучше образца себя же прошлого футбольного года. На своем поле хозяева встретятся с «Крыльями Советов», которые также показывают достаточно неплохие результаты, поэтому игра будет интересной.

«Крылья Советов» приятно удивляют своих болельщиков и даже в матчах, где не удается победить, показывают свое стремление добиться максимально лучшего результата. В Москве с «Локомотивом» будет очень непросто играть, однако на примере других команд можно сделать вывод, что забрать очки на этом стадионе вполне реально. Два последних матча самарского клуба завершились поражением в кубке от «Зенита» (0:1) и разгромом на своем поле «Ростова» (5:1).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Крыльев Советов» закончились исходом «обе забьют»

Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов» при двух ничьих

Прогноз

«Локомотив» ждет непростая встреча, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество. Предполагаем, что хозяева все же заберут три очка в этом матче, а поставить на них можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.