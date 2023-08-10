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«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (12.08.2023)

сегодня, 10:51
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.953.983.54
Pari 1.95 3.95 3.50

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Локомотив» показала хорошую реакцию на недавнее поражение в чемпионате от ЦСКА (1:4) и выиграл на выезде у «Рубина» во втором туре кубка России (1:0). Команда в нынешнем сезоне выглядит откровенно лучше образца себя же прошлого футбольного года. На своем поле хозяева встретятся с «Крыльями Советов», которые также показывают достаточно неплохие результаты, поэтому игра будет интересной.

«Крылья Советов» приятно удивляют своих болельщиков и даже в матчах, где не удается победить, показывают свое стремление добиться максимально лучшего результата. В Москве с «Локомотивом» будет очень непросто играть, однако на примере других команд можно сделать вывод, что забрать очки на этом стадионе вполне реально. Два последних матча самарского клуба завершились поражением в кубке от «Зенита» (0:1) и разгромом на своем поле «Ростова» (5:1).

Информация для ставок

  • «Локомотив» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Шесть из семи последних матчей «Крыльев Советов» закончились исходом «обе забьют»
  • Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Крыльями Советов» при двух ничьих

Прогноз

«Локомотив» ждет непростая встреча, однако хозяева наверняка будут иметь преимущество. Предполагаем, что хозяева все же заберут три очка в этом матче, а поставить на них можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.61 1.84 2.00
Pari 2.30 1.62
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:44
Не хочется лезть в исходы в данном поединке, тем более очевидно, что команды с атакующим стилем игры должны хорошенько порадовать таким футболом болельщиков. В каждом из 3-х своих матчей в чемпионате классический ТБ клубы пробивали, потому как ориентировались полностью на атаку, В обороне клубы не впечатляют, начало сезона не должно помешать хорошим скоростям в этом матче, так что ТБ полностью напрашивается в данном поединке.
Гость
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