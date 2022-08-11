«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (13.08.2022)

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сегодня, 15:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Локомотив» стал одним из главных неудачников старта сезона и еще не побеждал в этом розыгрыше РПЛ . Команда смогла набрать лишь два очка и занимает 14 место в таблице, что приводит в ужас болельщиков. В прошлом туре «железнодорожники» уступили на выезде «Краснодару» (0:3), а ранее были разгромлены «Зенитом» в Санкт-Петербурге (0:5).

«Крылья Советов» выступают с переменным успехом и стараются набирать очки, где это представляется возможным. Тем не менее, чтобы бороться за более высокие позиции, такой игры самарского клуба недостаточно. В предстоящем матче гости могут воспользоваться плохой формой «Локомотива» и набрать очки. В двух последних матчах «Крылья Советов» уступили «Динамо» М (0:2) и сыграли вничью с «Торпедо» (1:1).

Информация для ставок

«Локомотив» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре последние матча «Крыльев Советов» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Локомотив» очень плохо выступает в этом месяце и брать их победу очень рискованно. Предлагаем сделать ставку на менее опасный вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.