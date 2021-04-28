«Лорьян» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.21)

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вчера, 12:56

В рамках 35-го тура чемпионата Франции «Лорьян» примет «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лорьяна» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.98. Шансы победить «Анже», у которого уже нет турнирных задач, БК оценивают в 4.24. Заключить пари на ничейный исход поединка, можно за 3.62.

Что касается голов, то здесь букмекер склоняется к низовой игре. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Лорьян» смог выбраться из зоны вылета, поднявшись на 17-е место в общем зачете Лиги 1. На данный момент «моряки» опережают 19-е место на четыре очка, имея небольшое преимущество на финише чемпионата. 25 апреля «Лорьян» разгромил на своем поле «Бордо», добыв девятую победу в сезоне.

«Анже», лившись турнирных перспектив, стал демонстрировать провальные результаты. Черно-белые проиграли в трех последних турах чемпионата, а из Кубка Франции команда вылетела на стадии четвертьфинала от ПСЖ (0:5).

В прошлом туре Лиги 1 «Анже» принимал дома «Монако» и долго удерживал ничейный счет, но в итоге уступил минимально.

Информация для ставок

• В 5 из 6 прошлых выездных играх Лиги 1 «Анже» не забивал

• В 3 предыдущих поединках с участием «Лорьяна» забивалось минимум три гола

• В 5 из 7 домашних играх с соперником «Лорьян» не проигрывал

Прогноз

Определяющим фактором в этой встрече должна стать мотивация, которая явно на стороне хозяев. «Лорьян» еще не может чувствовать себя спокойно, поэтому «морякам» нужно набирать очки. Учитывая это, а также ужасную форму «Анже», предлагаем поставить на победу «Лорьяна» по коэффициенту 1.98 в БК Мелбет.

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