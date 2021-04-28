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«Лорьян» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.21)

вчера, 12:56

В рамках 35-го тура чемпионата Франции «Лорьян» примет «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.903.804.25
Лига Ставок 1.89 3.60 4.30
Фонбет 1.90 3.75 4.00
Мелбет 1.98 3.62 4.24
1XBET 1.98 3.62 4.24

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лорьяна» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.98. Шансы победить «Анже», у которого уже нет турнирных задач, БК оценивают в 4.24. Заключить пари на ничейный исход поединка, можно за 3.62.

Что касается голов, то здесь букмекер склоняется к низовой игре. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Лорьян» смог выбраться из зоны вылета, поднявшись на 17-е место в общем зачете Лиги 1. На данный момент «моряки» опережают 19-е место на четыре очка, имея небольшое преимущество на финише чемпионата. 25 апреля «Лорьян» разгромил на своем поле «Бордо», добыв девятую победу в сезоне.

«Анже», лившись турнирных перспектив, стал демонстрировать провальные результаты. Черно-белые проиграли в трех последних турах чемпионата, а из Кубка Франции команда вылетела на стадии четвертьфинала от ПСЖ (0:5).

В прошлом туре Лиги 1 «Анже» принимал дома «Монако» и долго удерживал ничейный счет, но в итоге уступил минимально.

Информация для ставок

• В 5 из 6 прошлых выездных играх Лиги 1 «Анже» не забивал
• В 3 предыдущих поединках с участием «Лорьяна» забивалось минимум три гола
• В 5 из 7 домашних играх с соперником «Лорьян» не проигрывал

Прогноз

Определяющим фактором в этой встрече должна стать мотивация, которая явно на стороне хозяев. «Лорьян» еще не может чувствовать себя спокойно, поэтому «морякам» нужно набирать очки. Учитывая это, а также ужасную форму «Анже», предлагаем поставить на победу «Лорьяна» по коэффициенту 1.98 в БК Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Вердер» — «РБ Лейпциг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.62 1.75 2.18
Лига Ставок 2.33 1.61 1.71 2.15
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 2.30 1.62 1.76 2.24 1.36 3.15
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Лорьян»
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