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«Лудогорец» — «Мура». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

вчера, 04:21

В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» примет «Муру». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Лудогорец
Мура
3 : 1
завершен
вчера, 21:00
0 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.678.64
Фонбет Live! 1.05 10.00 100.00
Мелбет 1.31 5.46 11.50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Лудогорец» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.35, победа «Муры» котируется в 7.7. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 4.6.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.97. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 2.15.

Форма команд

«Лудогорец», недавно выкупивший права на форварда «Шальке», в первом матче на выезде так и не смог распечатать ворота своего соперника, матч завершился вничью (0:0). После этой игры клуб стартовал в чемпионате Болгарии, где без проблем обыграл в Пловдиве местный «Локомотив» (3:1).

«Мура» достойно провела домашний поединок, не дав поразить свои ворота превосходящему в классе «Лудогорцу». Словенский клуб создал больше моментов и был ближе к победе. В чемпионате страны «Мура» потерпела гостевое поражение от «Копера» со счетом 2:3.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Лудогорца» насчитывает шесть поединков
  • «Мура» не может победить три матча кряду
  • «Мура» стала первой командой, которой «Лудогорец» не смог забить в 2021 году
  • В трех из четырех последних матчей «Муры» сыграла ставка на ТБ 2.5

Прогноз

Больше шансов на успех у домашней команды, она будет владеть инициативой и создавать опасность у ворот соперника, поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Лудогорца» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.50 1.86 2.00 1.45 2.81
Мелбет 1.95 1.95
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Все комментарии
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вчера в 11:20
Футбольный клуб Лудогорец (Разград) одержит победу.
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вчера в 10:19
Лудогорец (Разград) выиграет матч.
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