«Лудогорец» — «Мура». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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вчера, 04:21

В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» примет «Муру». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Лудогорец» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.35, победа «Муры» котируется в 7.7. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 4.6.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.97. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 2.15.

Форма команд

«Лудогорец», недавно выкупивший права на форварда «Шальке», в первом матче на выезде так и не смог распечатать ворота своего соперника, матч завершился вничью (0:0). После этой игры клуб стартовал в чемпионате Болгарии, где без проблем обыграл в Пловдиве местный «Локомотив» (3:1).

«Мура» достойно провела домашний поединок, не дав поразить свои ворота превосходящему в классе «Лудогорцу». Словенский клуб создал больше моментов и был ближе к победе. В чемпионате страны «Мура» потерпела гостевое поражение от «Копера» со счетом 2:3.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лудогорца» насчитывает шесть поединков

«Мура» не может победить три матча кряду

«Мура» стала первой командой, которой «Лудогорец» не смог забить в 2021 году

В трех из четырех последних матчей «Муры» сыграла ставка на ТБ 2.5

Прогноз

Больше шансов на успех у домашней команды, она будет владеть инициативой и создавать опасность у ворот соперника, поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Лудогорца» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.