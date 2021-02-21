«Луго» — «Логроньес»: прогноз на матч Сегунды (21.02.2021)

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сегодня, 09:41

«Луго» играет против «Логроньеса» в рамках 26-го тура испанской Сегунды. Матч запланирован на 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Луго» с коэффициентом 2.24. Также рассматривается ничейный исход за 3.30 и победа гостей за 3.70.

Форма команд

«Луго» находится на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 32 пункта. Команда забила 25 мячей и пропустила 26 голов. Это неплохой сезон по меркам самого «Луго», обычно команда не поднимается так высоко и сражается за выживание. Последние матчи «Луго» проводит не лучшим образом, но в поединке против «Логроньеса» есть отличный шанс заработать три балла.

«Логроньес» занимает 16-ю строчку в таблице и имеет в активе 29 пунктов. Клуб забил 18 мячей и пропустил 31 гол. Все идет к тому, что «Логроньес» может вылететь в низший дивизион, ведь до зоны вылета всего четыре балла. Если «Логроньес» не победит «Луго», клуб опустится еще ниже.

Информация для ставок

● «Логроньес» не победил ни в одном из последних пяти матчей

● «Луго» выиграл лишь один матч из последних пяти

● В последних пяти матчах «Логроньес» пропустил семь мячей

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Луго» победит ровно в один мяч с коэффициентом 3.50. Не стоит рассчитывать на обилие забитых мячей, команды находятся далеко не в той форме, чтобы устраивать голевые перформансы. Очевидным фаворитом этого матча выглядят именно хозяева.

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