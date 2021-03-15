«Лутон Таун» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.03.2021)

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вчера, 23:12

«Лутон Таун» сыграет против «Ковентри Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Эти команды будут играть друг против друга 16 марта 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба находятся не в лучшей форме и вынуждены сражаться за сохранение прописки в Чемпионшипе, они не хотят вылетать в третий по силе английский дивизион. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Ковентри Сити» победит в этом матче по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на победу «Лутона» по коэффициенту 2.80 и на ничейный исход (3.10).

Форма команд

«Лутон Таун» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 44 пункта. Всё, чем запомнился в нынешнем сезоне «Лутон Таун», это поединок против «Челси», которым тогда руководил Фрэнк Лэмпард, это был матч Кубка Англии. В Чемпионшипе «Лутон» пытается не вылететь и сохраняет место в середине турнирной таблице. Команда выиграла 12 матчей, восемь раз играла вничью и проиграла 15 встреч. Клуб забил 28 мячей и пропустил 41 мяч. В последних поединках у «Лутона» всё не очень хорошо, команда часто теряет очки.

«Ковентри Сити» находится на 20-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 38 пунктов. Команда выиграла девять поединков, 11 раз играла вничью и проиграла в 15 матчах. «Ковентри» забил 32 гола и пропустил 46 мячей. В последних матчах у команды не получается сыграть в свою игру, клуб теряет очки практически в каждом поединке. Также у команды большие проблемы в обороне.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Лутон Таун» не выигрывал в трех матчах из последних пяти

«Ковентри» забил пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — первый гол в поединке забьет «Ковентри» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на тотал голов в матче больше 2.5 по коэффициенту 2.25.