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«Львов» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Украины (28.04.2021)

вчера, 15:09

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам перенесенный матч 18-й тур чемпионата Украины. «Рух» сыграет на стадионе «Львова». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.033.242.44
Лига Ставок 4.20 3.55 1.87
Мелбет 4.44 3.60 1.76
1XBET 2.12 15.00 1.85

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Львов». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.6. Победа «Руха» оценивается по коэффициенту 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.91 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи. ТМ 2.5 идёт по коэффициенту 1.89. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рух» в последних матчах показал настоящий характер и стабильно набирал очки. Команда отдалилась от зоны вылета, однако расслабляться все еще рано. Коллектив первый раз участвует в УПЛ, а сохранение места на следующий сезон можно считать хорошим достижением. Два последних матча «Руха» завершились победой над «Мариуполем» (3:0) и ничейным результатом с «Ингульцом» (0:0).

«Львов» также порадовал своих болельщиков и руководство отличными результатами в последних встречах. Команда сделала большой рывок в турнирной таблице и оторвалась на приличное расстояние от аутсайдеров. Львовское дерби обещает быть интересным и привлечь внимание всех болельщиков, которые поддерживают команды. В последней игре «Львов» выиграл у «Десны» (1:0), а туром ранее оказался сильнее и «Миная» (1:0).

Информация для ставок

  • «Львов» и «Рух» не проигрывают уже по три матча в УПЛ
  • Шесть последних матчей «Руха» завершились итогом «обе забьют — нет»
  • «Львов» выиграл четыре последних домашних матча в чемпионате Украины
  • Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом (0:0)

Прогноз

Обе команды набрали неплохую форму, поэтому матч обещает быть интересным и неуступчивым. Предполагаем, что много мячей болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.51 1.77 2.06
Лига Ставок 2.37 1.54 1.72 2.04
Мелбет 1.82 2.03
1XBET 2.45 1.51 1.64 2.34 1.39 2.81
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Ванечка
Ванечка
вчера в 18:12
Хозяева могут не проиграть
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