«Львов» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Украины (28.04.2021)

1619611743

вчера, 15:09

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам перенесенный матч 18-й тур чемпионата Украины. «Рух» сыграет на стадионе «Львова». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Львов». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.6. Победа «Руха» оценивается по коэффициенту 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.91 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи. ТМ 2.5 идёт по коэффициенту 1.89. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рух» в последних матчах показал настоящий характер и стабильно набирал очки. Команда отдалилась от зоны вылета, однако расслабляться все еще рано. Коллектив первый раз участвует в УПЛ , а сохранение места на следующий сезон можно считать хорошим достижением. Два последних матча «Руха» завершились победой над «Мариуполем» (3:0) и ничейным результатом с «Ингульцом» (0:0).

«Львов» также порадовал своих болельщиков и руководство отличными результатами в последних встречах. Команда сделала большой рывок в турнирной таблице и оторвалась на приличное расстояние от аутсайдеров. Львовское дерби обещает быть интересным и привлечь внимание всех болельщиков, которые поддерживают команды. В последней игре «Львов» выиграл у «Десны» (1:0), а туром ранее оказался сильнее и «Миная» (1:0).

Информация для ставок

«Львов» и «Рух» не проигрывают уже по три матча в УПЛ

Шесть последних матчей «Руха» завершились итогом «обе забьют — нет»

«Львов» выиграл четыре последних домашних матча в чемпионате Украины

Матч первого круга между клубами завершился ничейным результатом (0:0)

Прогноз

Обе команды набрали неплохую форму, поэтому матч обещает быть интересным и неуступчивым. Предполагаем, что много мячей болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.