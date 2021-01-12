«Любек» — «Вальдхоф Мангейм». Прогноз на матч третьей Бундеслиги (13.01.2021)

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12 января 2021, 06:25

«Любек» в рамках 13-го тура третьей Бундеслиги примет «Мангейм». Сумеют ли хозяева добыть лёгкую победу в этом матче?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет не может определиться с фаворитом предстоящей встречи. Победа «Любека» находится на отметке 2,59, ничья доступна за 3,56, а триумф команды гостей можно сыграть за 2,55.

Тотал в этом поединке находится на отметке 2,5 гола. Больше можно взять за 1,80, а меньше — за 2,10.

Форма команд

«Любек» уступил в трех последних поединках. В прошлом туре чемпионата команда проиграла «Цвиккау» (1:2). На данный момент клуб идет на 18-й позиции. Отставание от спасительной зоны составляет три очка, но у конкурента на два проведенных матча меньше. Команде необходимо что-то сделать со своей обороной – 27 пропущенных мячей в 17 встречах.

«Мангейм» не может победить на протяжении уже четырех поединков. Из-за этого команда опустилась на 14-ю позицию в третьей Бунсделиге. Из единственных положительных моментов можно выделить то, что в прошлом туре команда абсолютно заслуженно сумела прервать серию из трех поражений, сыграв вничью с «Ферлем» (2:2). Очень неплохо в атаке действует команда. 28 забитых мячей — это отличный показатель, но оборона не всегда стабильна, из-за чего был пропущен 31 мяч.

Статистика

«Любек» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей

«Мангейм» победил в одном из десяти последних выездных поединков

«Мангейм» не забивает в четырех последних выездных встречах

Прогноз

Мы считаем, что как бы ни разворачивались события, сложно будет хозяевам, гости постепенно улучшают свою игру. Рискнем пойти против статистических показателей и сыграем победу «Мангейма» с учетом нейтральной форы 0 за коэффициент 1,93.