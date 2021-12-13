«Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль Хадера». Прогноз на матч Суперлиги Израиля (13.12.2021)

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сегодня, 12:13

13 декабря 2021 года на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве состоится поединок в рамках 13-го тура Суперлиги Израиля. На матч выйдут местный «Маккаби» и «Хапоэль Хадера», которые собираются выяснить, кто же из них сильнее. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Маккаби». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Хапоэля» в 7.50.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.17.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Маккаби» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У коллектива пять побед, три ничьих и четыре поражения. Всего в Суперлиге Израиля у команды 17 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних встречах «Маккаби» выиграл у «Бейтара», а также сыграл вничью с «Ноф-ха-Галилем» и отпраздновал победу над «Хапоэлем Хайфа».

«Хапоэль» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 набранных баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и два поражения. Всего «Хадера» забила десять мячей и пропустил 11 голов. В последних встречах «Хапоэль» выиграл у «Бней Сахнина», а также дважды сыграл вничью с «Маккаби Петах-Тиква» и «Бейтаром».

Информация для ставок

«Хапоэль» не проигрывает четыре поединка кряду

«Маккаби» не проигрывает четыре матча подряд

У «Хапоэля» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Хапоэля» по коэффициенту 2.75. Статистика этих команд в последних встречах практически идентична, но «Хапоэль» по игре смотрится лучше, чем оппонент.