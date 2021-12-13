«Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль Хадера». Прогноз на матч Суперлиги Израиля (13.12.2021)

13 декабря 2021 года на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве состоится поединок в рамках 13-го тура Суперлиги Израиля. На матч выйдут местный «Маккаби» и «Хапоэль Хадера», которые собираются выяснить, кто же из них сильнее. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:15
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Маккаби». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Хапоэля» в 7.50.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.17.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Маккаби» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У коллектива пять побед, три ничьих и четыре поражения. Всего в Суперлиге Израиля у команды 17 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних встречах «Маккаби» выиграл у «Бейтара», а также сыграл вничью с «Ноф-ха-Галилем» и отпраздновал победу над «Хапоэлем Хайфа».
«Хапоэль» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 набранных баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и два поражения. Всего «Хадера» забила десять мячей и пропустил 11 голов. В последних встречах «Хапоэль» выиграл у «Бней Сахнина», а также дважды сыграл вничью с «Маккаби Петах-Тиква» и «Бейтаром».
Информация для ставок
- «Хапоэль» не проигрывает четыре поединка кряду
- «Маккаби» не проигрывает четыре матча подряд
- У «Хапоэля» три забитых мяча за последние три поединка
Прогноз
В этой игре стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Хапоэля» по коэффициенту 2.75. Статистика этих команд в последних встречах практически идентична, но «Хапоэль» по игре смотрится лучше, чем оппонент.