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«Малага» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (27.08.2021)

вчера, 23:45

27 августа «Малага» встретится с «Алькорконом» в рамках второго тура испанской Сегунды. Это будет интересный поединок, букмекеры БК Фонбет уже представили на него свои котировки.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.422.963.55
Фонбет 2.40 2.95 3.40
Мелбет 2.44 2.97 3.34
1XBET 2.44 2.97 3.34
BetBoom 2.40 2.75 3.45

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Малага». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.00 и на победу «Алькоркона» за 3.35.

Форма команд

«Малага» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два балла. В прошлом сезоне «Малага» выглядела ужасно, только ближе к концовке чемпионата команде удалось разыграться. В предсезонном турнире летом 2021 года команда играла очень даже неплохо, поэтому болельщики верят, что «Малага» способна сражаться за повышение в классе. У клуба два забитых и два пропущенных в двух матчах Сегунды.

«Алькоркон» провалил начало чемпионата, хотя неплохо смотрелся в предсезонке. Клуб не набрал ни одного балла и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — два поражения и три пропущенных мяча, клуб не отметился забитыми голами. «Алькоркон» проиграл «Фуэнлабраде» со счетом 0:2, а также уступил «Понферрадине» со счетом 0:1. Команда мало забивает и много пропускает, не лучшая статистика перед матчем с атакующей «Малагой».

Информация для ставок

  • «Малага» не побеждает шесть игр кряду
  • «Алькоркон» проиграл три игры кряду
  • «Малага» пропустила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме и не могут порадовать поклонников хорошими результатами. Несмотря на то, что обе команды давно не побеждают, можно сделать ставку на победу любой из них с разницей в один мяч по коэффициенту 2.02. Когда-то плохая серия должна закончиться, возможно это будет уже в грядущем поединке.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Бетиса» в матче с «Реалом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.68 2.25 1.41 3.00
Мелбет 1.38 2.94
1XBET 1.38 2.94
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