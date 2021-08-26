«Малага» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (27.08.2021)

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вчера, 23:45

27 августа «Малага» встретится с «Алькорконом» в рамках второго тура испанской Сегунды. Это будет интересный поединок, букмекеры БК Фонбет уже представили на него свои котировки.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Малага». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.00 и на победу «Алькоркона» за 3.35.

Форма команд

«Малага» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два балла. В прошлом сезоне «Малага» выглядела ужасно, только ближе к концовке чемпионата команде удалось разыграться. В предсезонном турнире летом 2021 года команда играла очень даже неплохо, поэтому болельщики верят, что «Малага» способна сражаться за повышение в классе. У клуба два забитых и два пропущенных в двух матчах Сегунды.

«Алькоркон» провалил начало чемпионата, хотя неплохо смотрелся в предсезонке. Клуб не набрал ни одного балла и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — два поражения и три пропущенных мяча, клуб не отметился забитыми голами. «Алькоркон» проиграл «Фуэнлабраде» со счетом 0:2, а также уступил «Понферрадине» со счетом 0:1. Команда мало забивает и много пропускает, не лучшая статистика перед матчем с атакующей «Малагой».

Информация для ставок

«Малага» не побеждает шесть игр кряду

«Алькоркон» проиграл три игры кряду

«Малага» пропустила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме и не могут порадовать поклонников хорошими результатами. Несмотря на то, что обе команды давно не побеждают, можно сделать ставку на победу любой из них с разницей в один мяч по коэффициенту 2.02. Когда-то плохая серия должна закончиться, возможно это будет уже в грядущем поединке.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Бетиса» в матче с «Реалом».