«Малага» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

«Малага» сыграет против «Жироны» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Жирону» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.18. Победа «Малаги» оценивается в 3.75, ничейный исход представлен коэффициентом 3.05.
Форма команд
«Малага» набрала 50 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 13 побед, 11 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне команда забила 34 мяча и пропустила 45 голов. Последние матчи «Малага» проводит очень плохо и не побеждает больше месяца.
«Жирона» здорово играет не только в последних матчах, но и на протяжении всего сезона. Команда набрала 64 очка и находится на 5-й строчке в турнирной таблице. На счету «Жироны» 18 побед, 10 ничьих и 11 поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 35 мячей. «Жирона» находится в отличной форме, выиграв 5 последних матчей.
Информация для ставок
- «Малага» пропустила семь мячей в пяти последних матчах
- «Жирона» выиграла пять матчей подряд
- «Малага» не может победить в пяти матчах кряду
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.05. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.77.
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