«Малага» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

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сегодня, 07:08

«Малага» сыграет против «Жироны» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Жирону» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.18. Победа «Малаги» оценивается в 3.75, ничейный исход представлен коэффициентом 3.05.

Форма команд

«Малага» набрала 50 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 13 побед, 11 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне команда забила 34 мяча и пропустила 45 голов. Последние матчи «Малага» проводит очень плохо и не побеждает больше месяца.

«Жирона» здорово играет не только в последних матчах, но и на протяжении всего сезона. Команда набрала 64 очка и находится на 5-й строчке в турнирной таблице. На счету «Жироны» 18 побед, 10 ничьих и 11 поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 35 мячей. «Жирона» находится в отличной форме, выиграв 5 последних матчей.

Информация для ставок

«Малага» пропустила семь мячей в пяти последних матчах

«Жирона» выиграла пять матчей подряд

«Малага» не может победить в пяти матчах кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.05. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.77.

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