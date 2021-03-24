ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Мальта – Россия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 08:12

В 1-м туре группы H европейского отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет на выезде с Мальтой. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
19.418.871.13
Лига Ставок 27.00 9.00 1.12
Фонбет Live! 100.00 17.00 1.02
Мелбет 27.00 10.70 1.11

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Россию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.12. Победа Мальты оценивается в 22, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 8.8.

Форма команд

Мальта и Россия играют в группе Н вместе с Кипром, Словакией, Словенией и Хорватией. Фаворитом группы на данный момент считается Хорватия. Мальте будет очень тяжело навязать борьбу всем остальным сборным, эта команда не настолько подготовлена, и, как правило, уступает в матчах против европейских сборных. В последних матчах Мальта показывала неплохие результаты, но в группе мальтийцев по Лиге Наций были в основном команды карликовых государств.

Россия под руководством Станислава Черчесова рассчитывает на выход в основную стадию ЧМ-2022. Поединок против Мальты — это отличная возможность начать отборочный этап с победы. Россия выглядит очевидным фаворитом в этом поединке. Однако в последних официальных матчах российская команда крупно уступила Сербии (0:5) и проиграла Турции (2:3).

Информация для ставок

  • Мальта забила восемь голов в последних пяти играх во всех турнирах
  • Мальта не проигрывает во всех турнирах семь матчей кряду
  • Россия пропустила девять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5, по коэффициенту 2.25. Еще одна актуальная ставка — «обе забьют» — представлена коэффициентом 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.71
Лига Ставок 2.70 1.46 2.16 1.70
Мелбет 2.76 1.47
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 09:59
Ну если и здесь не выиграем, то...удачи и вперед Россия!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100