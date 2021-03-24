Мальта – Россия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

1616562751

вчера, 08:12

В 1-м туре группы H европейского отбора ЧМ -2022 сборная России сыграет на выезде с Мальтой. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Россию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.12. Победа Мальты оценивается в 22, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 8.8.

Форма команд

Мальта и Россия играют в группе Н вместе с Кипром, Словакией, Словенией и Хорватией. Фаворитом группы на данный момент считается Хорватия. Мальте будет очень тяжело навязать борьбу всем остальным сборным, эта команда не настолько подготовлена, и, как правило, уступает в матчах против европейских сборных. В последних матчах Мальта показывала неплохие результаты, но в группе мальтийцев по Лиге Наций были в основном команды карликовых государств.

Россия под руководством Станислава Черчесова рассчитывает на выход в основную стадию ЧМ -2022. Поединок против Мальты — это отличная возможность начать отборочный этап с победы. Россия выглядит очевидным фаворитом в этом поединке. Однако в последних официальных матчах российская команда крупно уступила Сербии (0:5) и проиграла Турции (2:3).

Информация для ставок

Мальта забила восемь голов в последних пяти играх во всех турнирах

Мальта не проигрывает во всех турнирах семь матчей кряду

Россия пропустила девять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5, по коэффициенту 2.25. Еще одна актуальная ставка — «обе забьют» — представлена коэффициентом 2.65.