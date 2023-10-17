«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

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вчера, 18:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.43. Поставить на гостей можно за 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Манчестер Сити» потерял лидерство в АПЛ , однако остается главным фаворитом на победу в турнире. «Горожане» набрали 18 очков и занимают третье место, отставая от конкурентов на два пункта. В поединке с неуступчивым «Брайтоном», подопечным Гвардиолы придется постараться, чтобы взломать оборону соперника. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились поражением на выезде от «Арсенала» (0:1) и победой над «РБ Лейпциг» (3:1).

«Брайтон» в последнее время не радует болельщиков результатами и много пропускает. В чемпионате Англии подопечные Де Дзерби занимают текущее шестое место с 16 баллами и всего на четыре пункта отстают от лидера. На матч с чемпионом прошлого сезона гости будут серьезно настраиваться и серьезных ошибок в обороне зрителя вряд ли увидят. В прошлом матче «Брайтон» добыл ничью с «Ливерпулем» (2:2), а ранее с тем же счетом завершил матч Лиги Европы с «Марселем» (2:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних матчей у «Брайтона» при одном поражении

Прогноз

«Манчестер Сити» приложит все усилия, чтобы вернуть себе лидерство и на своем поле команда обязана обыгрывать нестабильный «Брайтон». Сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.