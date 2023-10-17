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«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

вчера, 18:52
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.43. Поставить на гостей можно за 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.435.436.68
Лига Ставок 1.46 5.40 6.20
Pari 1.43 5.40 6.60

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Манчестер Сити» потерял лидерство в АПЛ, однако остается главным фаворитом на победу в турнире. «Горожане» набрали 18 очков и занимают третье место, отставая от конкурентов на два пункта. В поединке с неуступчивым «Брайтоном», подопечным Гвардиолы придется постараться, чтобы взломать оборону соперника. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились поражением на выезде от «Арсенала» (0:1) и победой над «РБ Лейпциг» (3:1).

«Брайтон» в последнее время не радует болельщиков результатами и много пропускает. В чемпионате Англии подопечные Де Дзерби занимают текущее шестое место с 16 баллами и всего на четыре пункта отстают от лидера. На матч с чемпионом прошлого сезона гости будут серьезно настраиваться и серьезных ошибок в обороне зрителя вряд ли увидят. В прошлом матче «Брайтон» добыл ничью с «Ливерпулем» (2:2), а ранее с тем же счетом завершил матч Лиги Европы с «Марселем» (2:2).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Брайтон» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних матчей у «Брайтона» при одном поражении

Прогноз

«Манчестер Сити» приложит все усилия, чтобы вернуть себе лидерство и на своем поле команда обязана обыгрывать нестабильный «Брайтон». Сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.39 2.48 1.58
Лига Ставок 2.55 1.52
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:03
Манчестер Сити и Брайтон энд Хоув Альбион, само собой, дважды пересекались друг с дружкой под вывеской прошлой АПЛ. И тогда как раз на арене манкунианских "горожан" хозяева стадиона сумели взять верх над "чайками" с сочным счетом 3:1, то есть, через ТБ 3.5. В связи с чем попробую предположить и на этот раз не менее 4-х взятий любых ворот, за весьма соблазнительный и привлекательный коэффициент.)
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