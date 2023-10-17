«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.43. Поставить на гостей можно за 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.
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21 октября 2023, 17:00
суббота
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Манчестер Сити» потерял лидерство в АПЛ, однако остается главным фаворитом на победу в турнире. «Горожане» набрали 18 очков и занимают третье место, отставая от конкурентов на два пункта. В поединке с неуступчивым «Брайтоном», подопечным Гвардиолы придется постараться, чтобы взломать оборону соперника. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились поражением на выезде от «Арсенала» (0:1) и победой над «РБ Лейпциг» (3:1).
«Брайтон» в последнее время не радует болельщиков результатами и много пропускает. В чемпионате Англии подопечные Де Дзерби занимают текущее шестое место с 16 баллами и всего на четыре пункта отстают от лидера. На матч с чемпионом прошлого сезона гости будут серьезно настраиваться и серьезных ошибок в обороне зрителя вряд ли увидят. В прошлом матче «Брайтон» добыл ничью с «Ливерпулем» (2:2), а ранее с тем же счетом завершил матч Лиги Европы с «Марселем» (2:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Брайтон» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних матчей у «Брайтона» при одном поражении
Прогноз
«Манчестер Сити» приложит все усилия, чтобы вернуть себе лидерство и на своем поле команда обязана обыгрывать нестабильный «Брайтон». Сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.