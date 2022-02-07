«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги (09.02.2022).

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вчера, 16:53

9 февраля 2022 года состоится матч в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Брентфорд». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.11. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 9.00 и на победу гостей по 24.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 57 баллов. У команды 18 побед, три ничьих и два поражения. Коллектив забил 55 голов и пропустил 14 мячей. В последних встречах команда Пепа Гвардиолы выглядит великолепно и стабильно набирает очки — ничья с «Саутгемптоном» со счетом 1:1, а также победа над «Челси» 1:0 и над «Арсеналом» 1:2.

«Брентфорд» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды шесть побед, пять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 38 мячей. В последних матчах «Брентфорд» показывает плохую игру и часто теряет очки — поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2, а также от «Манчестер Юнайтед» 1:3 и от «Ливерпуль» 3:0.

Информация для ставок

«Брентфорд» проиграл пять игр кряду

«Манчестер Сити» не проигрывает десять игр кряду

У «Брентфорда» девять пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 2.55. Оба клуба отлично смотрятся в атаке, особенно это касается хозяев поля. «Манчестер Сити» выглядит хорошо в последних матчах.