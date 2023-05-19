«Манчестер Сити» -« Челси». Прогноз на матч АПЛ (21.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «горожан» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется по 6.1, а победа «Челси» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.
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завтра, 18:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.62. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
«Манчестер Сити» показал феерическую игру в ответном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0) и заслуженно прошел во второй для себя финал турнира. Команда очень хочет выиграть еврокубок, но и в АПЛ у «горожан» все в полном порядке. Подопечные Гвардиолы лидируют с 85 баллами в активе и опережают «Арсенал» на четыре пункта, имея игру в запасе. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» не имел проблем на выезде с «Эвертоном» (3:0).
«Челси» в нынешнем сезоне выглядел настоящим середняком АПЛ, где сейчас и располагается за два тура до конца. «Синие» занимают 11 место с 43 баллами и никаким образом не выступят в еврокубках в следующем году. В матче с «Манчестер Сити» у гостей откровенно мало шансов на успех, но гости приложат все усилия, чтобы достойно выглядеть на фоне одной из лучших команд мира. Два последних матча «Челси» в АПЛ завершились ничьей с «Ноттингем Форест» (2:2) и выездной победой с «Борнмутом» (3:1).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Челси» проиграл шесть из десяти выездных поединков
- «Манчестер Сити» выиграл пять последних матчей с «Челси»
- «Челси» не может забить «горожанам» уже пять поединков подряд
Прогноз
«Манчестер Сити» находится в отличной форме и наверняка добудет очередную несложную победу над «аристократами». Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.