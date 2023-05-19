«Манчестер Сити» -« Челси». Прогноз на матч АПЛ (21.05.2023)

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вчера, 08:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «горожан» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется по 6.1, а победа «Челси» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.62. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Манчестер Сити» показал феерическую игру в ответном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0) и заслуженно прошел во второй для себя финал турнира. Команда очень хочет выиграть еврокубок, но и в АПЛ у «горожан» все в полном порядке. Подопечные Гвардиолы лидируют с 85 баллами в активе и опережают «Арсенал» на четыре пункта, имея игру в запасе. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» не имел проблем на выезде с «Эвертоном» (3:0).

«Челси» в нынешнем сезоне выглядел настоящим середняком АПЛ , где сейчас и располагается за два тура до конца. «Синие» занимают 11 место с 43 баллами и никаким образом не выступят в еврокубках в следующем году. В матче с «Манчестер Сити» у гостей откровенно мало шансов на успех, но гости приложат все усилия, чтобы достойно выглядеть на фоне одной из лучших команд мира. Два последних матча «Челси» в АПЛ завершились ничьей с «Ноттингем Форест» (2:2) и выездной победой с «Борнмутом» (3:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Челси» проиграл шесть из десяти выездных поединков

«Манчестер Сити» выиграл пять последних матчей с «Челси»

«Челси» не может забить «горожанам» уже пять поединков подряд

Прогноз

«Манчестер Сити» находится в отличной форме и наверняка добудет очередную несложную победу над «аристократами». Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.