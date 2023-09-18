«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 17:44

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициентом 1.07. Рискнуть на победу сербского клуба можно за 37, а выбрать в линии ничью предлагают по 15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Манчестер Сити» подходит к этому розыгрышу в ранге победителя Лиги Чемпионов и лидера АПЛ . Команда с каждым годом усовершенствуется под руководством Гвардиолы и в первом туре получила не самого серьезного соперника. Мало кто сомневается в уверенной победе горожан, но все-таки свою силу хозяевам придется продемонстрировать на футбольном поле. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились победой над «Вест Хэмом» (3:1) и разгромом «Фулхэма» (5:1).

«Црвена Звезда» не так часто играет на групповом этапе, поэтому это уже само по себе достижения для коллектива из Сербии. «Манчестер Сити» совсем не тот соперник, который будет конкурентом команды за выход из группы или путевку в Лигу Европы. Из выездного поражения чемпиону Европы никто не будет делать трагедии, а футболисты получат бесценный опыт. В прошлой игре «Црвена Звезда» уступила на выезде «Чукарички» (1:2), а ранее переиграла «Нови Пазар» (2:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах

«Црвена Звезда» проиграла два из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних поединков «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит в разы сильнее своего соперника и вряд ли остановится на минимальном преимуществе по ходу матча. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.