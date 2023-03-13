«Манчестер Сити»- «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этой встрече является «Манчестер Сити». Команда играет дома, и сделать на нее ставку можно по коэффициенту 1.37. Поставить на победу «РБ Лейпциг» можно по коэффициенту 8. Ничейный исход в этом поединке котируется по коэффициенту 5.1.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.58. Велика и вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.
Форма команд
«Манчестер Сити» не играл так уверенно в первом матче, каким хотели видеть его болельщики. «Горожане» добились ничейного результата на выезде, но к сопернику в ответном матче следует отнестись с большой осторожностью, ведь одна ошибка может вновь привести к краху надежд Пепа Гвардиолы. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).
«РБ Лейпциг» смог составит конкуренцию «горожанам» в первой встрече и теперь едет в Англию с определенными целями. Коллективу наверняка придется большую часть поединка провести на своей половине поля, однако он имеет хороший потенциал для контратак, поэтому матч будет определенно интересный. В прошлой игре «РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Боруссию» М (3:0), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (1:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Манчестер Сити» является большим фаворитом и несмотря на все заслуги немецкого клуба обязан проходить в четвертьфинал. Предлагаем сделать ставку на «горожан» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.