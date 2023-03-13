«Манчестер Сити»- «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.03.2023)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этой встрече является «Манчестер Сити». Команда играет дома, и сделать на нее ставку можно по коэффициенту 1.37. Поставить на победу «РБ Лейпциг» можно по коэффициенту 8. Ничейный исход в этом поединке котируется по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.58. Велика и вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Манчестер Сити» не играл так уверенно в первом матче, каким хотели видеть его болельщики. «Горожане» добились ничейного результата на выезде, но к сопернику в ответном матче следует отнестись с большой осторожностью, ведь одна ошибка может вновь привести к краху надежд Пепа Гвардиолы. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«РБ Лейпциг» смог составит конкуренцию «горожанам» в первой встрече и теперь едет в Англию с определенными целями. Коллективу наверняка придется большую часть поединка провести на своей половине поля, однако он имеет хороший потенциал для контратак, поэтому матч будет определенно интересный. В прошлой игре «РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Боруссию» М (3:0), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (1:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» является большим фаворитом и несмотря на все заслуги немецкого клуба обязан проходить в четвертьфинал. Предлагаем сделать ставку на «горожан» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.