«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.11.2023)

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вчера, 21:42

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициентом 1.08. Рискнуть на победу швейцарского клуба можно за 36, а выбрать в линии ничью предлагают по 12.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Манчестер Сити» показывает максимальный результат в Лиге Чемпионов и за три тура набрал девять очков. Никто не сомневается, что «горожане» выйдут из группы, но матчи необходимо доиграть и официально оформить результат. В матче с «Янг Бойз» букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились разгромом «Борнмута» (6:1) и крупной победой с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Янг Бойз» довольствуется лишь одним баллом за три тура и уже настраивается на борьбу с «Црвеной Звездой» за место в Лиге Европы. Гостям будет очень сложно зацепиться за очки в Англии, поэтому будет настраиваться достойно выступить против чемпиона Европы и засветить своих игроков. В прошлом туре чемпионата «Янг Бойз» разгромил на выезде «Винтертур» (4:1), а ранее переиграл «Рапперсвиль» в кубке Швейцарии (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Манчестер Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Янг Бойз» проиграл только один выездной поединок на выезде во всех турнирах

Три из четырех последних встреч «Янг Бойз» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит в разы сильнее своего соперника и вряд ли остановится на минимальном преимуществе по ходу матча. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев больше 3 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.