«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.11.2023)

Ставки букмекеров
Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициентом 1.08. Рискнуть на победу швейцарского клуба можно за 36, а выбрать в линии ничью предлагают по 12.5.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Манчестер Сити» показывает максимальный результат в Лиге Чемпионов и за три тура набрал девять очков. Никто не сомневается, что «горожане» выйдут из группы, но матчи необходимо доиграть и официально оформить результат. В матче с «Янг Бойз» букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились разгромом «Борнмута» (6:1) и крупной победой с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
«Янг Бойз» довольствуется лишь одним баллом за три тура и уже настраивается на борьбу с «Црвеной Звездой» за место в Лиге Европы. Гостям будет очень сложно зацепиться за очки в Англии, поэтому будет настраиваться достойно выступить против чемпиона Европы и засветить своих игроков. В прошлом туре чемпионата «Янг Бойз» разгромил на выезде «Винтертур» (4:1), а ранее переиграл «Рапперсвиль» в кубке Швейцарии (2:0).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Манчестер Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Янг Бойз» проиграл только один выездной поединок на выезде во всех турнирах
- Три из четырех последних встреч «Янг Бойз» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Манчестер Сити» выглядит в разы сильнее своего соперника и вряд ли остановится на минимальном преимуществе по ходу матча. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев больше 3 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.