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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2021)

06 ноября 2021, 12:55

«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.854.171.73
Фонбет 4.40 4.20 1.73
Мелбет 4.58 4.18 1.79
1XBET 4.94 4.20 1.74
BetBoom 4.90 4.15 1.69

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа хозяев в 4.35.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 пунктов. В последних матчах «красные дьяволы» выиграли у «Тоттенхэма», а также проиграли «Ливерпулю» и «Лестеру».

«Манчестер Сити» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 пунктов. В последних поединках «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» на своем поле, а также выиграли у «Брайтона» и «Бернли».

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» проиграл два матча из последних пяти
  • «Манчестер Юнайтед» проиграл два матча из последних пяти
  • «Манчестер Сити» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.40. Дерби с участием этих команд всегда бывает очень хорошим и в нем забивает много голов, поэтому такая ставка может сыграть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.76 1.30 2.30 1.68 1.80 2.13
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.33 1.70
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Все комментарии
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gs5s9ufhqpa8
06 ноября в 15:42
Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержит победу.
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