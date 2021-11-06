«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 12:55

«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа хозяев в 4.35.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 пунктов. В последних матчах «красные дьяволы» выиграли у «Тоттенхэма», а также проиграли «Ливерпулю» и «Лестеру».

«Манчестер Сити» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 пунктов. В последних поединках «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» на своем поле, а также выиграли у «Брайтона» и «Бернли».

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл два матча из последних пяти

«Манчестер Юнайтед» проиграл два матча из последних пяти

«Манчестер Сити» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.40. Дерби с участием этих команд всегда бывает очень хорошим и в нем забивает много голов, поэтому такая ставка может сыграть.