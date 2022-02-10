«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (12.02.2022)

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вчера, 16:56

12 февраля 2022 года состоится поединок — «Манчестер Юнайтед — Саутгемптон». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии на домашнем стадионе «Юнайтед» под названием «Олд Траффорд». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа гостей в 5.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.72.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. У коллектива 11 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Манчестер Юнайтед» выглядит плохо по игре, но хорошо по набранным очкам — ничья с «Бёрнли» со счетом 1:1, а также победа над «Вест Хэмом» 1:0 и над «Брентфордом» 1:3.

«Саутгемптон» идет в нынешнем сезоне Премьер-лиги на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 пунктов. У коллектива шесть побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «святые» выглядят не лучшим образом, но, как и в случае с «Юнайтед», зарабатывают очки — победа над «Тоттенхэмом» со счетом 2:3, ничейный исход с «Манчестер Сити» 1:1 и поражение от «Вулверхэмптона» 3:1.

Информация для ставок

«Саутгемптон» не проигрывает три поединка подряд

«Манчестер Юнайтед» проиграл один матч из последних пяти

«Саутгемптон» забил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Саутгемптона» по коэффициенту 2.40. «Манчестер Юнайтед» выглядит не очень хорошо и может даже проиграть оппоненту.