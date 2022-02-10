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«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (12.02.2022)

вчера, 16:56

12 февраля 2022 года состоится поединок — «Манчестер Юнайтед — Саутгемптон». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии на домашнем стадионе «Юнайтед» под названием «Олд Траффорд». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.355.70
Фонбет 1.60 4.20 5.50
Мелбет 1.65 4.38 5.55
1XBET 1.65 4.38 5.55
BetBoom 1.60 4.32 5.71

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа гостей в 5.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.72.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. У коллектива 11 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Манчестер Юнайтед» выглядит плохо по игре, но хорошо по набранным очкам — ничья с «Бёрнли» со счетом 1:1, а также победа над «Вест Хэмом» 1:0 и над «Брентфордом» 1:3.

«Саутгемптон» идет в нынешнем сезоне Премьер-лиги на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 пунктов. У коллектива шесть побед, десять ничьих и семь поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «святые» выглядят не лучшим образом, но, как и в случае с «Юнайтед», зарабатывают очки — победа над «Тоттенхэмом» со счетом 2:3, ничейный исход с «Манчестер Сити» 1:1 и поражение от «Вулверхэмптона» 3:1.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» не проигрывает три поединка подряд
  • «Манчестер Юнайтед» проиграл один матч из последних пяти
  • «Саутгемптон» забил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Саутгемптона» по коэффициенту 2.40. «Манчестер Юнайтед» выглядит не очень хорошо и может даже проиграть оппоненту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.58 1.32 2.29 1.68 1.75 2.19
Фонбет 2.20 1.68
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:53
Победа команды Манчестер Юнайтед в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
МЮ должен набирать очки
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