«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (12.03.2023)

1678517131

вчера, 09:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.35. Поставить на «Саутгемптон» можно по 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» частично реабилитировался перед болельщиками уверенной победой в Лиге Европы и продолжает свой путь в АПЛ . На данный момент «красные дьяволы» занимают третье место с 49 баллами и уступают «Манчестер Сити» уже девять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше. В последней игре «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Бетис» в Лиге Европы (4:1), а ранее был разгромлен в чемпионате «Ливерпулем» (0:7).

«Саутгемптон» пытается набирать очки, однако все еще не может покинуть зону вылета, где он пребывает весь сезон. Перед стартом очередного тура «святые» располагаются на предпоследнем месте с 21 баллом и отстает от безопасной позиции всего на один балл. В выездном матче с одним из лидеров чемпионата Англии у гостей шансов откровенно мало. В прошлом матче «Саутгемптон» минимально обыграл «Лестер» (1:0), а ранее уступил в кубке ФА «Гримсби» (1:2).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл девять из десяти домашних поединков за последнее время

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей со «святыми» при двух ничьих

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.