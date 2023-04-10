«Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (13.04.2023)

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сегодня, 13:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.38. Поставить на «Севилью» можно по 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» уже имеет большой опыт выступлений в Лиге Европы и в этот раз также стремится выйти в финал. Команде будет противостоять многоразовый победитель этого турнира, однако он находится не в самой лучшей форме, и букмекеры считают «красных дьяволов» очень большими фаворитами. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победами в чемпионате над «Эвертоном» (2:0) и «Брентфордом» (1:0).

«Севилье» очень сложно в нынешнем сезоне и в чемпионате Испании команда занимает лишь 13 место с 32 баллами. Тем не менее, команда много раз в сложных ситуациях побеждала в Лиге Европы, а такое преимущество на бумаге в пользу хозяев только может развязать испанцам «руки» и снять с них лишнее давление. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» разошлась миром с «Сельтой» (2:2), а ранее переиграла на выезде «Кадис» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» уступила в семи из десяти последних встречах на выезде

«Севилья» выиграла у «красных дьяволов» три из четырех последних встреч

Три из четырех поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан обыгрывать «Севилью» в ее нынешнем состоянии, даже несмотря на плохую статистику личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.