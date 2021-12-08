«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

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сегодня, 13:16

В рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Янг Бойз». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет видно, что букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу МЮ с форой (-1) предлагают поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 5, а сенсационная победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 7.5

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.45. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

МЮ после смены главного тренера еще не проигрывал, команда имеет за спиной уже неплохую беспроигрышную серию. В Лиге чемпионов у «красных дьяволов» все хорошо, они по итогам пяти туров обеспечили себе путевку в раунд плей-офф с первого места, превратив последнюю игру в чистую формальность. В минувших двух поединках МЮ обыграл «Вильярреал» (2:0), а также расписал голевую ничью с «Аталантой» (2:2).

Швейцарский коллектив еще имеет шансы попасть в Лигу Европы, но для этого необходимо обязательно обыграть на выезде своего соперника и надеяться, что «Вильярреал» в параллельном матче выиграет у «Аталанты». В двух прошедших встречах «Янг Бойз» набрал всего один бал, сначала проиграв на выезде испанцам (0:2), а затем расписал фантастическую ничью с итальянцами (3:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия МЮ составляет четыре игры (три победы и ничья)

составляет четыре игры (три победы и ничья) Гостевая безвыигрышная серия «Янг Бойз» насчитывает пять поединков

Четыре из пяти последних встреч «Янг Бойз» завершились результатом «обе забьют»

МЮ пропускает дома минимум один гол в 10 из 11 крайних матчей

Прогноз

«Янг Бойз», несмотря на затруднительное положение, будет биться за необходимый результат до последней минуты матча. Вероятно, что победу коллектив не добудет, но обменяться голами с грозным топ-клубом сможет. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.