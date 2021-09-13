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«Маритиму» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.09.2021)

13 сентября 2021, 01:31

«Маритиму» в пятом туре португальской лиги на домашней арене сыграет против «Ароки». Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекеров на матч, который состоится 13 сентября.

Португалия. Примейра 2021/2022
Маритиму
Арока
2 : 2
завершен
13 сентября 2021, 21:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.293.83
Мелбет 2.18 3.32 3.69

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящей игре букмекеры отводят хозяевам поля. Поставить на победу «Маритиму» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.09, ничья идет за 3.30, а победа «Ароки» оценивается в 3.78.

Аналитики также убеждены, что в данном противостоянии команды не превысят планку в два забитых гола. Ставку на ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

В четырех турах чемпионата Португалии «Маратиму» удалось пополнить счет на четыре очка. Новый сезон лиги команда начала с домашнего поражения от «Браги» (0:2), но затем сыграла вничью с «Порту» (1:1), а также победила в гостях «Белененсеш» (2:1).

В последнем матче турнира «Маритиму» отправился в гости к «Эшторилу», где было зафиксировано второе поражение (1:2).

«Арока» тоже не может похвастаться убедительным стартом в португальской лиге. В четырех турах команда потерпела три поражения, проиграв «Порту» (0:3), «Бенфике» (0:2) и «Эшторилу» (0:2), но эти неудачи можно отчасти списать на силу соперников. Три очка «Арока» взяла за счет домашней победы над «Фамаликау» (2:1).

Информация для ставок

  • В 7 прошлых домашних матчах «Маритиму» в лиге прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Арока» не забивала голы и проигрывала в 2 последних гостевых поединках лиги
  • «Маритиму» не побеждал в 4 предыдущих домашних поединках чемпионата

Прогноз

Домашние матчи «Маритиму» стабильно закрывает в низовом формате. «Арока» плохо атакует в гостях, редко забивая больше гола за матч. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.85 1.57 2.51
Мелбет 1.56 2.49
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STVA 1
STVA 1
13 сентября в 03:16
Хозяева не проиграют
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