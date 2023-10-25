«Марсель» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение французскому клубу. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Марсель» в первых двух турах не добивался побед, а довольствовался лишь ничейными результатами. Команда занимает второе место с двумя баллами и отстает от лидера на два пункта. В домашней встрече с АЕК у французского клуба есть отличная возможность занять лидерскую позицию в случае победы. Два последних матча «Марселя» завершились поражением от «Ниццы» (0:1) и крупной победой над «Гавром» (3:0).

Греческий клуб неожиданно для многих возглавил турнирную таблицу после двух туров и имеет четыре очка в активе. Тем не менее, АЕК ждет очень сложный выезд во Францию, где команде необходимо как минимум добиться ничьи, чтобы сохранить свою позицию, а сделать это будет очень непросто. В прошлом туре чемпионата Греции АЕК крупно обыграл «Астерас» (3:0), а ранее с тем же счетом оказался сильнее «Панетоликоса» (3:0).

Информация для ставок

АЕК проиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах

проиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах «Марсель» смог победить только в двух матча за последнее время во всех турнирах

Два последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» является большим фаворитом и с первых минут постарается добиться преимущества. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.