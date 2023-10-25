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«Марсель» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

25 октября 2023, 19:10
Марсель

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение французскому клубу. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

Лига Европы 2023/2024
Марсель
АЕК
НичьяНичья
3 : 1
завершен
26 октября 2023, 19:45
четверг
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.714.034.90
Лига Ставок 1.70 4.00 4.70
Pari 1.70 4.05 5.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Марсель» в первых двух турах не добивался побед, а довольствовался лишь ничейными результатами. Команда занимает второе место с двумя баллами и отстает от лидера на два пункта. В домашней встрече с АЕК у французского клуба есть отличная возможность занять лидерскую позицию в случае победы. Два последних матча «Марселя» завершились поражением от «Ниццы» (0:1) и крупной победой над «Гавром» (3:0).

Греческий клуб неожиданно для многих возглавил турнирную таблицу после двух туров и имеет четыре очка в активе. Тем не менее, АЕК ждет очень сложный выезд во Францию, где команде необходимо как минимум добиться ничьи, чтобы сохранить свою позицию, а сделать это будет очень непросто. В прошлом туре чемпионата Греции АЕК крупно обыграл «Астерас» (3:0), а ранее с тем же счетом оказался сильнее «Панетоликоса» (3:0).

Информация для ставок

  • АЕК проиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах
  • «Марсель» смог победить только в двух матча за последнее время во всех турнирах
  • Два последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» является большим фаворитом и с первых минут постарается добиться преимущества. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.32 2.22 1.71 1.74 2.18
Лига Ставок 2.19 1.70 1.73 2.14
Pari 2.20 1.70
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