«Марсель» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2023)

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вчера, 13:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Выбрать успех гостей можно по 14, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 7.2

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Марсель» проиграл в прошлом туре Лиги 1, но остается в борьбе как минимум за второе место и прямую путевку в Лиге Чемпионов. Сейчас команда идет третьей с 70 баллами и отстает от «Ланса» на три пункта, при этом имея игру в запасе. В предстоящей встрече с аутсайдером чемпионата Франции болельщики ждут от команды исключительно победы. В прошлом туре «Маресль» уступил на выезде «Лансу» (1:2), а ранее на своем поле переиграл «Осер» (2:1).

«Анже» уже совершенно точно покинет Лигу 1, что вполне закономерно, ведь коллектив не смог составить конкуренцию большинству соперников в элитном дивизионе. Команда просто доигрывает сезон и может получить бесценный опыт игр на самом высоком уровне в стране. Два последних матча «Анже» завершились поражением от «Монако» (1:2) и «Анже» (2:4).

Информация для ставок

«Анже» проиграл четыре последних матча подряд

Четыре последних матча «Марселя» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Анже» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

На данном отрезке «Марселю» больше нужны очки и сомнений в победе хозяев практически не возникает. Предлагаем сделать ставку на успех подопечных Игора Тудора с форой (-2) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.