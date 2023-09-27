«Майнц» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (30.09.2023)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Майнца» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Майнц» не впечатляет результатами и за пять туров смог набрать всего одно очко. Команда занимает последнее место в турнирной таблице из-за худших дополнительных показателей и нуждается в кардинальных изменения со стороны тренерского штаба. В прошлом туре Бундеслиги «Майнц» проиграл на выезде «Аугсбургу» (1:2), а ранее уступил на своем поле «Штутгарту» (1:3).

«Байер» продолжает свой уверенный шаг в Бундеслиге и вместе с «Баварией» возглавляет турнирную таблицу. Команда набрала 13 очков и уступает бессменному чемпиону Германии только по разнице забитых и пропущенных мячей. В предстоящей встрече гости постараются не создавать проблемы на ровном месте и спокойно переиграть текущего аутсайдера. В прошлом туре «Байер» крупно обыграл «Хайденхайм» (4:1), а в Лиге Европы разгромил «Хеккен» (4:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл девять из десяти последних встреч во всех турнирах

·«Майнц» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» показывает очень достойные результаты и разница между ним и «Майнцом» очень большая. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.