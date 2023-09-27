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«Майнц» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (30.09.2023)

вчера, 14:24
Байер

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Майнца» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Германия. Бундеслига 2023/2024
Майнц
Байер
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
- : -
30 сентября 2023, 16:30
суббота
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.544.481.60
Лига Ставок 5.20 4.50 1.62
Pari 5.40 4.50 1.60

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Майнц» не впечатляет результатами и за пять туров смог набрать всего одно очко. Команда занимает последнее место в турнирной таблице из-за худших дополнительных показателей и нуждается в кардинальных изменения со стороны тренерского штаба. В прошлом туре Бундеслиги «Майнц» проиграл на выезде «Аугсбургу» (1:2), а ранее уступил на своем поле «Штутгарту» (1:3).

«Байер» продолжает свой уверенный шаг в Бундеслиге и вместе с «Баварией» возглавляет турнирную таблицу. Команда набрала 13 очков и уступает бессменному чемпиону Германии только по разнице забитых и пропущенных мячей. В предстоящей встрече гости постараются не создавать проблемы на ровном месте и спокойно переиграть текущего аутсайдера. В прошлом туре «Байер» крупно обыграл «Хайденхайм» (4:1), а в Лиге Европы разгромил «Хеккен» (4:0).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл девять из десяти последних встреч во всех турнирах
  • ·«Майнц» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» показывает очень достойные результаты и разница между ним и «Майнцом» очень большая. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.16 1.25 2.48 1.59 1.96 1.93
Лига Ставок 2.41 1.58 1.91 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:11
Думаю что и родные стены не помогут Байер сейчас не просто хорош, а очень хорош.
Гость
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