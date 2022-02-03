«Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче не определили. На победу каждой из команд можно сделать ставку по коэффициенту 2.6, а ничейный исход будет стоить 3.55.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Майнц» в последних матчах не радует своих болельщиков и за пять туров Бундеслиги команда набрала всего шесть очков. Это сказалось на положении клуба в турнирной таблице, где он только десятый с 27 очками в активе. Плотность команд в середине довольно высокая и несколько успешных поединков вернут коллектив на более высокие позиции. В двух последних поединках «Майнц» проиграл последней команде Бундеслиги «Гройтер Фюрт» (1:2) и минимально обыграл «Бохум» (1:0).

«Хоффенхайм» еще совсем недавно был на четвертом-пятом месте в таблице, но последние два поражения откинули его сразу не седьмую позицию с 31 баллом. Чтобы наладить игру, тренерскому штабу следует внести корректировки в тренировочный процесс и улучшить реализацию моментов, что должно повлиять на результат. В прошлом туре «Хоффенхайм» уступил «Боруссии» (2:3), а немного ранее минимально проиграл «Унион Берлин» (1:2).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл семь матчей из последних десяти во всех турнирах

Восемь из десяти последних выездных матчей «Хоффенхайма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Майнц» выиграл только три домашние игры у «Хоффенхайма» из десяти последних

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч клубов, коллективы играют в открытый футбол с большим количеством голевых моментов. Считаем, что и в этот раз клубы порадуют зрителей изобилием голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.