«Майнц» — «Кельн»: прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2020)

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вчера, 10:15

12 декабря в чемпионате Германии состоится матч, в котором «Майнц» примет на домашней арене «Кельн». Прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние есть в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не определяют очевидного фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Майнца» можно разместить с коэффициентом 2.47, а гостевая победа «Кельна» идет за 2.86. Вероятность ничьи оценивается в 3.82.

На результативность матча БК Бетсити предложила такие ставки: ТБ (2,5) идет за 1.72, ТМ(2,5) – 2.30. Теперь разберемся, в какой форме находятся команды.

Форма команд

«Майнц» находится в зоне вылета чемпионата Германии – 17-е место в турнирной таблице. В десяти турах команда оформила только одну победу, когда 22 ноября в гостях обыграла «Фрайбург» (3:1).

Пока «карнавальщики» не могут должным образом проявить себя в атаке, которая наиграла только на 12 забитых голов. «Майнц» за десять туров пропустил 24 мяча, что является одним из худших показателей в лиге. В прошлом туре команда уступила в гостях «Арминии» (1:2).

«Кельн» тоже не может похвастаться успешными результатами. Набрав семь очков, «козлы» расположились на 15-м месте в турнирной таблице, а преимущество над зоной вылета составляет два зачетных пункта. В двух прошлых турах гости предстоящей встречи не проигрывали. После победы над «Боруссией» в Дортмунде (2:1) «Кельн» разделил очки в домашней встрече с «Вольфсбургом» (2:2).

Информация для ставок

• В трех предыдущих очных встречах команд случался обмен голами

• «Майнц» забивал и пропускал голы в трех предыдущих домашних матчах

• Ставка на ОБЗ выиграла в трех предыдущих гостевых поединках «Кельна»

Прогноз

По итогам этой встречи «Майнц» и «Кельн» могут заметно улучшить свое турнирное положение. От команд стоит ожидать активных действий в атаке. Надежной защитой не отличается ни одна из сторон, поэтому стоит ожидать забитых голов в обе стороны.

Предлагаем ставку на «обе команды забьют» с коэффициентом 1.65 по линии букмекерской конторы Бетсити.