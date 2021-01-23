«Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2021)

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23 января 2021, 00:16

23 января в 18-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Майнцем». Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов букмекерской конторы и прогнозами на этот поединок.

Ставки букмекеров

Огромное преимущество букмекеры дают гостям. В букмекерской конторе Мелбет каждый желающий может поставить на победу «Лейпцига» с коэффициентом 1.41. Рискнуть деньгами и выбрать «Майнц» линия предлагает за 7.90, а вероятность ничьи оценивается в 4.90.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно с коэффициентом 1.64, меньше — 2.35.

Форма команд

«Майнц» на данный момент является одним из двух главных неудачников и аутсайдеров Бундеслиги. Команда за 17 туров набрала всего лишь 7 очков и осела на самом дне турнирной таблицы. Хозяева проиграли 4 из 5 последних матчей, сумев отобрать очки лишь у «Боруссии Д».

«Лейпциг» идет на втором месте в чемпионате. После поражения «Боруссии Д» (1:3) и ничьей с «Вольфсбургом» (2:2), команда сумела дожать «Унион Берлин» (1:0).

Информация для ставок

«Майнц» уже 4 матча подряд не может отметиться забитым мячом на своем поле

Единственная победа в чемпионате «Майнца» случилась еще в ноябре 2020 года над «Фрайбургом» (1:3)

«РБ Лейпциг» не проигрывает уже в 4 выездных матчах в Бундеслиге

Прогноз

«РБ Лейпциг» находится в оптимальных кондициях. Скорее всего, команде не составит проблем несколько раз отличиться голами в матче против откровенного аутсайдера.

Рекомендуем выбрать исход ИТБ 1–2.0 за 1.82 в букмекерской конторе Мелбет. Команда хозяев на данный момент не готова оказать стоящее сопротивление и, скорее всего, потерпит очередное поражение в сезоне.

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