«Майнц» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (07.02.2024)

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вчера, 14:50

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Майнц» пытается покинуть зону вылета, где находится с самого начала сезона, но редко добивается побед, часто заканчивая матчи вничью. Коллектив идет на 17 месте с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В случае победы не смогут покинуть зону вылета, но сделают большой шаг в эту сторону. В прошлом туре «Майнц» проиграл на своем поле «Вердеру» (0:1), а ранее уступил «Айнтрахту» из Франкфурта (0:1).

«Унион» смог немного улучшить ситуацию в чемпионате Германии, но впереди еще очень много работы, чтобы достойно закончить сезон. Коллектив идет на 15 месте с 17 баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. Чтобы не вернуться в зону вылета, в предстоящей встрече столичному клубу важно, как минимум не проиграть, а победа еще больше укрепит его позиции. Два последних поединка «Униона» завершились поражением от «РБ Лейпциг» (0:2) и минимальным успехом с «Дармштадтом» (1:0).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Майнца» завершились ничейными результатами

«Унион» не может выиграть на выезде уже 13 матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Майнц» уступил «Униону» в четырех из пяти последних поединков

Прогноз

«Унион» очень слабо играет на выезде и вероятнее всего не сможет одержать победу даже над аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.