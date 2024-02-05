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«Майнц» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (07.02.2024)

вчера, 14:50
Унион

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Майнц» пытается покинуть зону вылета, где находится с самого начала сезона, но редко добивается побед, часто заканчивая матчи вничью. Коллектив идет на 17 месте с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В случае победы не смогут покинуть зону вылета, но сделают большой шаг в эту сторону. В прошлом туре «Майнц» проиграл на своем поле «Вердеру» (0:1), а ранее уступил «Айнтрахту» из Франкфурта (0:1).

«Унион» смог немного улучшить ситуацию в чемпионате Германии, но впереди еще очень много работы, чтобы достойно закончить сезон. Коллектив идет на 15 месте с 17 баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. Чтобы не вернуться в зону вылета, в предстоящей встрече столичному клубу важно, как минимум не проиграть, а победа еще больше укрепит его позиции. Два последних поединка «Униона» завершились поражением от «РБ Лейпциг» (0:2) и минимальным успехом с «Дармштадтом» (1:0).

Информация для ставок

  • Пять из десяти последних матчей «Майнца» завершились ничейными результатами
  • «Унион» не может выиграть на выезде уже 13 матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Майнц» уступил «Униону» в четырех из пяти последних поединков

Прогноз

«Унион» очень слабо играет на выезде и вероятнее всего не сможет одержать победу даже над аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
6gfguac26vfy
6gfguac26vfy
вчера в 16:16
Ожидаю напряженного матча между “Майнцем” и “Унионом”, так как обе команды имеют примерно равные шансы на победу.
bg5ut5xbzhtw
bg5ut5xbzhtw
вчера в 16:14
“Майнц” может удивить своей атакой, поэтому ставлю на то, что обе команды забьют.
7zy6mj2tduw6
7zy6mj2tduw6
вчера в 16:12
Думаю, что в этом матче сильнее окажется “Унион”. У них более стабильная игра и лучше результаты.
egdjpadwk36f
egdjpadwk36f
вчера в 16:11
Ставка на победу «Униона» имеет больше шансов на успех.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:54
Соперники сейчас находятся не в лучшей спортивной форме , попробую ничью - Х.
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