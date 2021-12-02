«Майнц» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.12.2021)

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сегодня, 13:38

В 14-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «Вольфсбург» приедет в гости к «Майнцу» и попытается выйти победителем из этого поединка. Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.8, в то время как победа «Майнца» будет стоить 2.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.25.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.03 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.79). Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Вольфсбург» не может вновь обрести стабильность и после двух побед команда вновь потеряла очки в нескольких матчах. Такие выступления отодвинули команду на седьмое место с 20 очками. Клуб мало забивает (15 мячей), поэтому тренерскому штабу следует поработать с командой над реализацией моментов, чтобы улучшить результаты в дальнейшем. Последние две игры «Вольфсбурга» в Бундеслиге завершились домашним поражением от «Вольфсбурга» (1:3) и ничьей с «Арминией» (2:2).

«Майнц» является типичным середняком Бундеслиги и уже несколько матчей не может выиграть. Коллектив набрал 18 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Клуб практически не проигрывает на своем поле, поэтому их оппоненту будет непросто в предстоящей игре. Также «Майнц» является второй командой по количеству пропущенных мячей (14), что говорит о хорошей защитной линии клуба. В прошлом матче коллектив проиграл «Штутгарту» (1:2), а немного ранее разошелся ничьей с «Кельном» (1:1).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» выиграл только три выездных матча из десяти последних

«Вольфсбург» одержал победы в четырех из пяти последних поединков с «Майнцом»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе не забьют»

Прогноз

Оба клуба пропускают не так много мячей, мы предполагаем, что счет не будет открыт до середины второго тайма. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет. Вероятнее всего, одна из команд не сможет отличиться забитым мячом в этой встрече.