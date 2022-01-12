«Менемен Беледийеспор» — «Бадырмаспор». Прогноз на матч турецкой Первой лиги (14.01.2022)

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12 января 2022, 23:18

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является гостевой коллектив. В букмекерской конторе Фонбет можно поставить на его победу по коэффициенту 1.8. Успех «Менемен Беледийеспора» оценивается по коэффициенту 4.1. Ничью порадует выигрышем по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Менемен Беледийеспор» борется за выживание и лишь по дополнительным показателям находится на 15 строчке, минуя зону вылета. Коллектив не радует болельщиков победами уже больше месяца, а в последних турах чемпионата расписал две ничьи, сначала с «Бурсаспором» (0:0), а затем с «Эрзурумспором» (1:1).

«Бадырмаспор» наоборот находится вверху таблицы и все еще является претендентом на повышение в классе. Команда в прошлом туре чемпионата уступила в невероятном поединке «Денизлиспору» (3:4), но матчем ранее сотворила сенсацию и выбила из розыгрыша кубка представителя высшего дивизиона «Йени Малатияспор» (3:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Менемен Беледийеспор» составляет семь поединков (пять ничьих и два поражения)

У «Бадырмаспора» лишь одно поражение в последних пяти матчах

Минувшая очная встреча завершилась победой «Бадырмаспора» со счетом (1:0)

Пять из шести последних игр с участием «Менемен Беледийеспора» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет поединок с футболом не самого высокого качества, но, тем не менее, мы вполне можем рассчитывать на голы от обеих команд и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.