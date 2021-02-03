«Метц» — «Монпелье»: прогноз на матч Лиги 1 (03.02.2021)

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вчера, 18:11

3 февраля пройдет матч 23-го тура чемпионата Франции «Метц» — «Монпелье». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры минимальным фаворитом считают «Метц». Ставки на победу хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.61. Заключить пари на гостевую победу «Монпелье» можно по котировке 3.06, а ничья идет за 3.26.

Форма команд

«Метц» выиграл три матча подряд в чемпионате Франции. «Мессинцы» обыграли «Лион» (1:0), «Нант» (2:0) и «Брест» в прошлом туре (4:2). В общей сложности команда не проигрывала в пяти предыдущих турах Лиги 1.

В турнирной таблице «Метц» занимает шестое место, отставая от зоны еврокубков на два зачетных пункта. В 11-ти домашних поединках хозяева одержали пять побед (три ничьи и три поражения).

«Монпелье» находится в кризисе. Команда не может победить на протяжении восьми туров, в которых она шесть раз проиграла и дважды сыграла вничью.

Информация для ставок

В трех из четырех прошлых очных встречах команд прошла ставка на ОБЗ

«Монпелье» забивал и пропускал голы в восьми из десяти предыдущих матчах Лиги 1

«Метц» не проигрывал в четырех последних матчах на своем поле – две победы и две ничьи

Прогноз

В этом матче рекомендуем разместить ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.98 в букмекерской конторе Фонбет. Несмотря на затяжной кризис и провальную игру в защите, «Монпелье» стабильно отличается забитыми голами даже в гостевых поединках.

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