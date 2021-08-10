«Мидтьюлланд» – ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 12:45

В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся «Мидтьюлланд» и ПСВ . Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2 на победу ПСВ . Он и является фаворитом данной встречи. В случае победы «Мидтьюлланда» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.22. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Мидтьюлланд» не смог навязать конкурентной борьбы в первой встрече и был вынужден капитулировать со счетом (0:3). После такого результата в ответной игре очень сложно надеяться на чудо и проход дальше, поэтому команда, скорее всего, уже сосредоточиться на выступлениях в еврокубке рангом ниже.

ПСВ отлично провел домашний поединок, смог забить несколько красивых голов и порадовать своих болельщиков разгромной победой (3:0). После этого последовала еще одна разгромная победа над принципиальным соперником «Аяксом» (4:0) в рамках розыгрыша Суперкубка страны. Коллектив явно на ходу, ничто не остановит его на пути к плей-офф раунду квалификации.

Информация для ставок

«Мидтьюлланд» проиграл один поединок из последних шести

Беспроигрышная серия ПСВ составляет 15 матчей

составляет 15 матчей «Мидтьюлланд» забивает в 16 из 17 игр кряду

Последние четыре игры ПСВ завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Клуб из Нидерландов сильнее по игре и составу, показывает яркий футбол, имеет желание победить второй раз и выйти в следующий этап квалификации. Сделать ставку на победу ПСВ по коэффициенту 2 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче квалификации Лиги чемпионов.