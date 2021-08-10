ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Мидтьюлланд» – ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

10 августа 2021, 12:45

В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся «Мидтьюлланд» и ПСВ. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Мидтьюлланд
ПСВ
0 : 1
завершен
10 августа 2021, 21:00
вторник
0 - 3
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.693.662.02
Фонбет 3.80 4.00 1.85
Мелбет 4.26 3.84 1.87
1XBET 3.84 3.94 1.88
BetBoom 3.99 4.09 1.82

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2 на победу ПСВ. Он и является фаворитом данной встречи. В случае победы «Мидтьюлланда» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.22. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Мидтьюлланд» не смог навязать конкурентной борьбы в первой встрече и был вынужден капитулировать со счетом (0:3). После такого результата в ответной игре очень сложно надеяться на чудо и проход дальше, поэтому команда, скорее всего, уже сосредоточиться на выступлениях в еврокубке рангом ниже.

ПСВ отлично провел домашний поединок, смог забить несколько красивых голов и порадовать своих болельщиков разгромной победой (3:0). После этого последовала еще одна разгромная победа над принципиальным соперником «Аяксом» (4:0) в рамках розыгрыша Суперкубка страны. Коллектив явно на ходу, ничто не остановит его на пути к плей-офф раунду квалификации.

Информация для ставок

  • «Мидтьюлланд» проиграл один поединок из последних шести
  • Беспроигрышная серия ПСВ составляет 15 матчей
  • «Мидтьюлланд» забивает в 16 из 17 игр кряду
  • Последние четыре игры ПСВ завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Клуб из Нидерландов сильнее по игре и составу, показывает яркий футбол, имеет желание победить второй раз и выйти в следующий этап квалификации. Сделать ставку на победу ПСВ по коэффициенту 2 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.65 1.82 2.09
Мелбет 2.38 1.61
1XBET 1.28 3.87
BetBoom 4.37 1.21 2.49 1.53 1.96 1.84
Хорватия – Россия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)
13 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
Россия – Кипр. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (11.11.2021)
09 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Антисборная 14-го тура РПЛ: звёзды «Зенита» и ЦСКА, невероятно мощный состав
08 ноябряСтанислав Горин в блоге Символические антисборныеКомментарии27
«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)
06 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры считают, что Азар вернётся в «Челси»
05 ноября Комментарии12
«Галатасарай» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)
04 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100