«Мидтьюлланд» – ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся «Мидтьюлланд» и ПСВ. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2 на победу ПСВ. Он и является фаворитом данной встречи. В случае победы «Мидтьюлланда» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.22. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Мидтьюлланд» не смог навязать конкурентной борьбы в первой встрече и был вынужден капитулировать со счетом (0:3). После такого результата в ответной игре очень сложно надеяться на чудо и проход дальше, поэтому команда, скорее всего, уже сосредоточиться на выступлениях в еврокубке рангом ниже.
ПСВ отлично провел домашний поединок, смог забить несколько красивых голов и порадовать своих болельщиков разгромной победой (3:0). После этого последовала еще одна разгромная победа над принципиальным соперником «Аяксом» (4:0) в рамках розыгрыша Суперкубка страны. Коллектив явно на ходу, ничто не остановит его на пути к плей-офф раунду квалификации.
Информация для ставок
- «Мидтьюлланд» проиграл один поединок из последних шести
- Беспроигрышная серия ПСВ составляет 15 матчей
- «Мидтьюлланд» забивает в 16 из 17 игр кряду
- Последние четыре игры ПСВ завершились результатом ТБ 2.5
Прогноз
Клуб из Нидерландов сильнее по игре и составу, показывает яркий футбол, имеет желание победить второй раз и выйти в следующий этап квалификации. Сделать ставку на победу ПСВ по коэффициенту 2 можно в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче квалификации Лиги чемпионов.