«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (21.02.2021)

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вчера, 23:46

23-й тур Серии А подарит нам увлекательное противостояние «Интера» и «Милана». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах. Матч состоится 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 2.05. На победу хозяев коэффициент составляет 3.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.7.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 2.2.

Форма команд

Совсем недавно «Интер» сменил на лидерской позиции в Серии А именно «Милан». После вылета из еврокубков в декабре 2020 года, подопечные Антонио Конте смогли сконцентрироваться на чемпионате и показывают хорошие результаты. Также команда недавно покинула Кубок Италии, проиграв «Ювентусу» в двухматчевом противостоянии (0:0, 1:2). Последние два тура в чемпионате «Интер» выиграл у «Лацио» (3:1) и «Фиорентины» (2:0).

«Милан» после нескольких поражений в Серии А уступил первое место в турнирной таблице, но не выключился из борьбы за Скудетто. Команда совсем недавно сыграла первый матч в 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (2:2), а последними двумя встречами в чемпионате стали победа над «Кротоне» (4:0) и неожиданное поражение от «Специи» (0:2).

Информация для ставок

· «Интер» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах.

· Пять из шести последних встреч команд заканчивались победами «Интера».

· Четыре из пяти последних матчей команд заканчивались исходом «обе забьют».

· «Интер» не проигрывает в гостях уже пять матчей во всех турнирах.

Прогноз

Эта встреча без сомнений считается центральным матчем тура. Совсем недавно «Интер» смог победить «Милан» в кубковом матче. Но мы рискнем предположить, что в этот раз легендарное итальянское противостояние завершится ничейным результатом. Сделать ставку на то, что команды не выявят победителя, можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.7