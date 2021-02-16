«Миллуолл» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.02.2021)

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сегодня, 07:07

В рамках 30-го тура Чемпионшипа «Миллуолл» дома сыграет против «Бирмингема». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи букмекеры считают «Миллуолл». Ставки на победу хозяев БК Мелбет принимает с коэффициентом 2.24, а гостевой успех «Бирмингема» идет за 3.70. Поставить на ничейный исход встречи можно с котировкой 3.13.

С большим преимуществом в линии БК идут ставки на то, что команды сыграют «низом». Так, поставить на тотал меньше 2,5 мячей можно с коэффициентом 1.43, больше – 2.74.

Форма команд

К этому матчу «Миллуолл» подходит в отличной форме. Хозяева идут без поражений уже пять туров подряд. После трех ничейных поединков «львы» отметились двумя победами, которые были оформлены во встречах с «Шеффилд Уэнсдей» (4:1) и «Редингом» (2:1). В турнирной таблице Чемпионшипа «Миллуолл» занимает 14-е место, набрав 38 очков. Борьба за выживание этой команде уже не грозит, но и за место в топ-6 она вряд ли сможет побороться.

У «Бирмингема» положение намного хуже. Гости, набрав 28 очков, расположились на предпоследней строчке в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета команде нужно ликвидировать отставание от спасительной 21-й строчки в один зачетный пункт. Серия без побед «Бирмингема» затянулась на пять туров Чемпионшипа. В двух прошлых матчах клуб уступил в гостях «Борнмуту» (2:3) и дома «Лутон Тауну» (0:1).

Впервые в этом сезоне Чемпионшипа соперники сыграли в 14-м туре. Встреча на поле «Бирмингема» завершилась без забитых мячей.

Информация для ставок

«Миллуолл» не проигрывал в трех прошлых матчах на своем поле

«Бирмингем» не побеждал в четырех из пяти последних гостевых матчей

В девяти предыдущих очных встреч команд прошла ставка на ТМ 2,5

Прогноз

Несмотря на последние успехи «Миллуолла», ставить на победу хозяев в этой встрече мы не рискнем. У «Бирмингема» возникла сложная ситуация, поэтому к этой игре гости подойдут с максимальным настроем.

Предположим, что и эта встреча соперников вновь получится «низовой». Ставим на ТМ (2,5) с коэффициентом 1.43 в БК Мелбет.