«Миллуолл» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

«Суонси» в 41-м туре Чемпионшипа приедет в гости к «Миллуоллу». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.
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завтра, 14:30
Ставки букмекеров
«Суонси» занимает одну из лидирующих позиций в чемпионате, поэтому минимальное преимущество букмекеры отдают гостям. На победу «Суонси» можно поставить по коэффициенту 2.75. На успех «Миллуолла» коэффициент достигает 2.8. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.05.
По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 2.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 1.53.
Форма команд
«Суонси» находится в первой четверке лидеров Чемпионшипа, однако у команды наблюдается кризис. Коллектив давно не может набрать очки и рискует потерять место, которое дает выход в АПЛ, если срочно не изменить ситуацию, которая складывается не в пользу клуба. В прошлом туре «Суонси» на своем поле уступил «Престону» (0:1), а игрой ранее проиграл и «Бирмингему» (0:1).
«Миллуолл» находится в отличной форме и за последние пять поединков команда проиграла лишь один раз. Клуб идет на девятом месте и за оставшееся количество матчей вряд ли сможет побороться за выход в АПЛ. Последние два поединка «Миллуолл» выиграл у «Сток Сити» (2:1) и «Ротерхэма» (1:0).
Информация для ставок
- «Миллуолл» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате
- «Суонси» проиграл четыре матча подряд в Чемпионшипе
- Пять из шести последних матчей «Суонси» закончились тоталом меньше 2,5 мячей
- «Суонси» выиграл три из пяти последних матчей против «Миллуолла»
Прогноз
«Суонси» находится не в лучшей форме, поэтому команду сложно назвать фаворитом этого поединка. Предполагаем, что «Миллуол» может оказаться сильнее в этом матче. Сделать ставку на хозяев с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.
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