«Миллуолл» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 13:59

«Суонси» в 41-м туре Чемпионшипа приедет в гости к «Миллуоллу». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

«Суонси» занимает одну из лидирующих позиций в чемпионате, поэтому минимальное преимущество букмекеры отдают гостям. На победу «Суонси» можно поставить по коэффициенту 2.75. На успех «Миллуолла» коэффициент достигает 2.8. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.05.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 2.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 1.53.

Форма команд

«Суонси» находится в первой четверке лидеров Чемпионшипа, однако у команды наблюдается кризис. Коллектив давно не может набрать очки и рискует потерять место, которое дает выход в АПЛ , если срочно не изменить ситуацию, которая складывается не в пользу клуба. В прошлом туре «Суонси» на своем поле уступил «Престону» (0:1), а игрой ранее проиграл и «Бирмингему» (0:1).

«Миллуолл» находится в отличной форме и за последние пять поединков команда проиграла лишь один раз. Клуб идет на девятом месте и за оставшееся количество матчей вряд ли сможет побороться за выход в АПЛ . Последние два поединка «Миллуолл» выиграл у «Сток Сити» (2:1) и «Ротерхэма» (1:0).

Информация для ставок

«Миллуолл» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате

«Суонси» проиграл четыре матча подряд в Чемпионшипе

Пять из шести последних матчей «Суонси» закончились тоталом меньше 2,5 мячей

«Суонси» выиграл три из пяти последних матчей против «Миллуолла»

Прогноз

«Суонси» находится не в лучшей форме, поэтому команду сложно назвать фаворитом этого поединка. Предполагаем, что «Миллуол» может оказаться сильнее в этом матче. Сделать ставку на хозяев с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.