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«Миллуолл» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

вчера, 13:59

«Суонси» в 41-м туре Чемпионшипа приедет в гости к «Миллуоллу». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.112.76
Лига Ставок 2.80 3.05 2.65
Мелбет 2.82 3.16 2.72
BetBoom 2.80 2.95 2.66

Ставки букмекеров

«Суонси» занимает одну из лидирующих позиций в чемпионате, поэтому минимальное преимущество букмекеры отдают гостям. На победу «Суонси» можно поставить по коэффициенту 2.75. На успех «Миллуолла» коэффициент достигает 2.8. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.05.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 2.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 1.53.

Форма команд

«Суонси» находится в первой четверке лидеров Чемпионшипа, однако у команды наблюдается кризис. Коллектив давно не может набрать очки и рискует потерять место, которое дает выход в АПЛ, если срочно не изменить ситуацию, которая складывается не в пользу клуба. В прошлом туре «Суонси» на своем поле уступил «Престону» (0:1), а игрой ранее проиграл и «Бирмингему» (0:1).

«Миллуолл» находится в отличной форме и за последние пять поединков команда проиграла лишь один раз. Клуб идет на девятом месте и за оставшееся количество матчей вряд ли сможет побороться за выход в АПЛ. Последние два поединка «Миллуолл» выиграл у «Сток Сити» (2:1) и «Ротерхэма» (1:0).

Информация для ставок

  • «Миллуолл» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате
  • «Суонси» проиграл четыре матча подряд в Чемпионшипе
  • Пять из шести последних матчей «Суонси» закончились тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Суонси» выиграл три из пяти последних матчей против «Миллуолла»

Прогноз

«Суонси» находится не в лучшей форме, поэтому команду сложно назвать фаворитом этого поединка. Предполагаем, что «Миллуол» может оказаться сильнее в этом матче. Сделать ставку на хозяев с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч КПР — «Шеффилд Уэнсдей».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.90 1.84 1.50 2.47
Мелбет 1.56 2.59
BetBoom 1.90 1.84 1.50 2.45 1.23 3.80
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Суонси»
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